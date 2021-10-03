全冒出來了！支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

▲龍龍。（圖／翻攝自Instagram／chienyu1006）



記者黃可昀／綜合報導

兩位脫口秀演員龍龍與老K的戰火持續延燒，網路上也分成兩派聲浪，有網友發現「支持龍龍的陣容是不是很豪華？」他這次爭議事件才開始注意到龍龍，點開粉專底下的留言，不少大咖都來聲援，先前捲入性騷擾風波的雞排妹也表達了立場。

原PO在PTT表示，「原本不知道龍2（龍龍）是誰！最近好像很熱」，搜尋粉絲團才知道對方名氣不小，這次薩泰爾員工老K在表演時，脫稿演出酸了一下龍龍，雙方戰火一發不可收拾，不過鬼才阿水、雞排妹、脫北者冰狼、呂秋遠律師，就連高雄市議員黃捷都留言力挺，鬼才阿水還中肯寫下，「節目效果可以帶給觀眾笑，但本來就說好不該提的脫稿演出，只是一種包裝善良的惡意。」

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▲力挺龍龍的發言。（圖／翻攝自龍龍臉書）



網友留言指出，「如果老K真的說是說這段，我真的會看不起這女的，平常自己段子尺度多大，講前男友的事講的很開心，但只因這段就爆氣真的覺得沒脫口秀素養」、「老k說的跟影片下方現場觀眾說的，跟博恩發的影片附的截圖，備註內容都一致啊，其他三方都一致」、「側翼完全跟上XDDD」、「這陣容，看來水很深啊」、「引一堆理論說對方哪裡錯，沒在管真相的。」

▲呱吉也捲入爭議。（圖／翻攝自龍龍臉書）



面對排山倒海而來的輿論，老K昨晚（2）發表了回應影片，他直言「我非常恨這個人（龍龍）」、「我絕對不會跟這個人（龍龍）道歉」，並且稱呼龍龍是「喜劇圈毒瘤」，他反咬對方用霸凌議題做文章，「你們覺得這真的是霸凌嗎？她們先把女權、先把女性、先把哭元素拿出來，大家就可以輕易接受這件事，大家可以想想。」