「被X過個性扭曲」不是老K說的　還原對話本尊不道歉：龍龍很會演

記者曾筠淇／綜合報導

脫口秀演員龍龍控訴被薩泰爾班底「老K」言語霸凌，還有網友翻出先前的直播影片，發現脫口秀演員東區德也曾說「因為被賀瓏X過，所以整個個性扭曲了」。就有網友納悶，為什麼龍龍的經紀公司並沒有要求東區德道歉？討論文一出，隨即掀起網友熱議。

東區德8月31日發布的「老男孩直播#12」影片中，1:08:20處的主題是「脫口秀演員性幻想對象TOP3」，東區德提到，「居然會有人想被賀瓏X，不是X賀瓏，這蠻意外的。」

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▲老K表示自己不會和龍龍道歉。（圖／翻攝自Facebook）

老K則回應，「是一個體驗的心情，是想要知道會不會是因為這樣，我們一直誤會那個人了，其實被他（賀瓏）X過，我也會變這樣。我到底在講什麼？」東區德再補充說道，「被賀瓏X過，所以整個個性扭曲了。」

老K聽聞後又說「你這樣越講越清楚，是你講的喔！我們沒有...。」東區德則笑回，「Jim的個性很扭曲啊。」

這段對話引發爆量討論，有網友在PTT的Gossiping板上，以「龍龍經紀公司怎麼不要求東區德道歉」為題發文，提到「可能過線的話」根本不是老K說的，為什麼是叫老K道歉？

▲東區德嗆網友「公你老X！」（圖／翻攝自Facebook／東區德）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「因為東區德沒人知道是誰」、「因為東區德沒有打的價值」、「東區德真的沒啥打的必要」、「東區德更沒人知道是誰吧」、「東區德聲量最高的一天」、「他（東區德）沒完全講出來，但他還是講得很難聽啊」、「沒名反而沒事」。

還有網友表示，雖然也有些人到東區德的臉書、IG上留言，但數量真的也不多，推測知名度可能真的有差。事實上，除了老K拍片強調不可能道歉以外，東區德也曾回應網友不可能公開道歉，「公你老X！」此外，東區德更發文直指，「最近我看了一齣戲，發現龍龍其實蠻會演的。」

▼東區德說「龍龍其實蠻會演的」。（圖／翻攝自Facebook／東區德）