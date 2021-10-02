雲林最富麥寮鄉　下周全面發放3千元振興禮金

▲雲林縣麥寮鄉1日公布發放3000元的振興禮金的相關細則。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣唯一一個自行發放每人3000元振興禮金的麥寮鄉，1日公布相關細節，宣布未免民眾舟車勞頓，會將3000元禮金直接匯入民眾的戶頭中，而考量全鄉有600人因遭法院假扣押，可能領不到禮金，特別讓帳戶無法匯款的名眾可以透過申請現金兌換券，讓每個人都能實質領到振興禮金。

台灣今年5月因疫情快速傳播，各行各業都因而受到不小衝擊，趁著疫情終於趨緩，行政院為振興經濟，推出五倍券政策期望振興經濟，而各縣市政府也各自祭出加碼優惠，期望可以能為貧弱的經濟注入活水。做為雲林縣唯一一個全鄉普發現金的麥寮鄉，1日也終於宣布領取振興禮金的相關細節。

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麥寮鄉鄉長蔡長昆指出，為促進麥寮鄉的經濟發展，協助鄉民早日回復正常生活，麥寮鄉自籌1.4億的預算，決定只要在110年8月31日前設籍麥寮鄉之鄉民或持居留證地址為麥寮鄉的陸、外籍配偶，就可以領到3000元的振興禮金。

▲麥寮鄉鄉長蔡長昆表示，只要110年8月31日前設籍麥寮鄉之鄉民或外配，都能領得到。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



而發放的方式簡單分為2種，只要有領台塑六輕敦親睦鄰基金7200元的民眾，不需前往公所辦理，公所為省去民眾舟車勞頓的麻煩，會將禮金直接匯入民眾的戶頭當中；若沒有領台塑六輕敦親睦鄰基金者，及無法匯款之帳戶者，需自4日起至10月12日至公所農經課辦理相關手續，同時也考量麥寮鄉有600位民眾的帳戶遭法院假扣押，導致禮金有可能無法領取的問題，因此特別研議讓民眾可以透過申請現金兌換券的方式，持券到農會兌領現金，讓每位民眾可能實質領到振興禮金。