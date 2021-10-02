豪雨夜襲轉紅！2區域恐生颱風　「水彈」下周報到變天雨不停

▲南海、菲律賓附近有熱帶擾動生成可能 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員謝佩芸表示，台灣附近吹東北偏東風，迎風面東半部有零星短暫雨，3日高壓增強為天氣最穩定的一天，天氣更穩定晴朗，僅剩東南部、山區午後有降雨，氣溫增高1、2度，下周開始高壓勢力偏北，台灣附近吹東風，東半部雲量增加，開始有短暫雨；6日（下周三）之後，南邊大低壓帶的水氣多、容易隨東風移進台灣，降雨機率提高，東半部易雨。

台灣2日位在華中、南海高壓之間的相對低壓區，風向輻合容易有上升運動，產生雲系、帶來一些降雨，午後加上熱力作用，山區局部地區有雷陣雨發生，中央氣象局晚間7時30分持續發布「豪雨特報」，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台東縣有局部大雨或豪雨，嘉義縣、高雄市、屏東縣及花蓮縣地區有局部大雨發生的機率。

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▲雨彈夜襲！花東、高屏、嘉義豪雨特報 。



氣象局預報，3日水氣偏少，各地大多天氣多雲到晴，僅迎風面東部、東南部偶爾雲多，部分區域有零星降雨，大致上天氣穩定，午後雷陣雨範圍也較限縮在中南部偏山區，且較為零星；溫度方面則較為悶熱，白天高溫在東半部約31、32度，西半部則可以來到34度以上，尤其桃竹一帶部分區域有機會出現接近36度高溫。

預計3日（周日）開始水氣減少，氣象局指出，環境轉為偏東風，僅東半部有零星短暫陣雨，4、5日（下周一、二）南方水氣增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。6至8日（下周三至五）是南方水氣最多的時候，東半部、恆春半島有陣雨，中南部及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。

而南海到菲律賓附近海面為大低壓帶，5、6日後這個區塊將開始有熱帶系統發展，包括熱帶性低氣壓、颱風等，預計在南海附近、菲律賓東方海面兩處，都可能有熱帶系統生成，不排除進一步發展為颱風的可能性。

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