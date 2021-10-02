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社會 社會焦點 保障人權

國1仁德段聯結車衝護欄翻覆　北向剩路肩南向封2車道：全面狂堵

記者林悅／台南報導

國道1號331.5公里仁德戰備跑道路段，2日下午2時22分許發生一起嚴重車禍！1輛聯結車因左前輪爆胎，導致失控衝撞護欄翻覆，車頭更衝過護欄落到南下車道，車上滿載的廢鐵更散落一地，造成南北向車流嚴重回堵，42歲袁姓駕駛人手腳擦挫傷，以救護車送成大醫院，目前國道警察第四大隊在現場戒護排除障礙中。

▲國道1號331.5公里處（仁德戰備跑道路段）發生1輛聯結車因左前輪爆胎，導致失控衝撞護欄翻覆，車頭更衝過護欄落到南下車道，造成車流嚴重回堵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號331.5公里處（仁德戰備跑道路段）發生1輛聯結車因左前輪爆胎，導致失控衝撞護欄翻覆，車頭更衝過護欄落到南下車道，造成車流嚴重回堵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號331.5公里處（仁德戰備跑道路段）發生1輛聯結車因左前輪爆胎，導致失控衝撞護欄翻覆，車頭更衝過護欄落到南下車道，造成車流嚴重回堵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，2日下午2時22分在國道1號南向331.5公里（仁德戰備跑道路段），一部半聯結車之曳引車頭因左前輪爆胎，失控衝向中央分隔帶，撞擊後側翻卡於該處，所載廢五金散落占用對（北）向內、中、外3線車道，僅開放北向外側路肩通行，另南向封閉內、中車道，造成車流嚴重塞車回堵。

▲國道1號331.5公里處（仁德戰備跑道路段）發生1輛聯結車因左前輪爆胎，導致失控衝撞護欄翻覆，車頭更衝過護欄落到南下車道，造成車流嚴重回堵。（圖／翻攝記者爆裂網）

▲聯結車因左前輪爆胎，導致失控衝撞護欄翻覆，車上廢五金有落整個車道。（圖／翻攝自記者爆料網）

國道警察第四大隊據報派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，並通報台南市消防局救護車，將手腳擦挫傷的42歲袁姓駕駛人以救護車送成大醫院救治，駕駛人受輕傷，酒測值待進一步調查。國警四大隊並通報公路總局等相關單位清除道路有落的廢五金碎片中，由於範圍太大，截至下午4時20分尚在清理，未恢復正常通車。

國道警察第四大隊指出，車輪脫落或輪胎爆裂為國道2020年10大肇事因素第8位，統計國道轄線2020年因車輛零件脫落之交通事故共計有384件。依道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款之規定，汽車行駛高速公路車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，最高可處新台幣6000元罰鍰。本大隊在此呼籲用路人，行車上路前務必做好車輛車況檢查，避免有車輛機械或輪胎脫落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

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