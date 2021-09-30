代駕回程遭2車「夾殺」29歲男慘死　父親、交往8年女友忍痛相驗



▲小客車遭夾擊後成一團廢鐵 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄小港29日深夜發生一起死亡車禍，一輛小客車遭後方聯結車撞擊，被夾在中間嚴重變形，駕駛受困車內，但遺憾的是人救出後已經明顯死亡。據了解，郭姓駕駛是租賃車員工，當時出門代駕服務，未料回程途中就發生憾事。

▲小客車遭夾擊後成一團廢鐵 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這起意外發生在29日18時01分，消防人員接獲小港區沿海二路發生車禍，現場為5輛車發生交通事故，是一輛聯結車撞上小客車，接著撞上聯結車、工程小貨車以及聯結車，其中第4部的小客車遭後方連結車撞擊後，就被夾在中間，呈現壓扁直立狀況，車體成一團廢鐵。

消防人員到場時，只看到小客車中露出一隻手，並透過車上手機聯繫家屬，確定車內只有男駕駛一人，先運用破壞器材破壞車體，但駕駛下半部依然被卡在方向盤下方，使用撐開器創造出空間才將人救出，但29歲的郭姓小客車駕駛被救出時已明顯死亡，交由員警處理。

▲小港車禍，其中3部車的駕駛到殯儀館做筆錄 。（圖／記者洪靖宜攝）

事故發生後，30日上午檢警進行相驗，其中3部車的駕駛也到場做筆錄，郭男父親和女友也到場。經了解，郭男是租賃車公司員工，開的是自家公司的車，當時準備回公司。郭父表示，兒子昨天出門跑代駕，回程的時候遇上車禍，從哪邊出發也不太清楚，他說兒子未婚，有一個愛情長跑約8年的女友，兩人從高中就認識到現在，未料卻碰上憾事，就此天人永隔。