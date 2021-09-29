聯結車夾殺5連撞！29歲租車員工被擠變形當場慘死　車剩一層薄鐵

▲小客車被夾在兩台聯結車中間 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄小港發生一起死亡車禍！一輛小客車遭後方聯結車撞擊，被夾在中間嚴重變形，29歲郭姓男駕駛受困車內，但遺憾的是人救出後已經明顯死亡，由於車輛被嚴重擠壓，搶救過程不易，還運用破壞器材破壞車體，但駕駛腳部被夾在方向盤下方，還出用撐開器才將人救出。

▲小客車已成廢鐵 。（圖／記者吳世龍攝）

消防人員29日18時01分，接獲小港區沿海二路發生車禍，現場為5輛車發生交通事故，其中第4部的小客車遭後方連結車撞擊後，再撞上前方另一台聯結車，小客車就被夾在中間，呈現壓扁直立狀況，消防人員到場時，看到露出一隻手，並透過車上手機聯繫家屬，確定車內只有男駕駛一人，先運用破壞器材破壞車體，但駕駛下半部依然被卡在方向盤下方，使用撐開器創造出空間才將人救出，但29歲的郭姓小客車駕駛被救出時已明顯死亡，交由員警處理。

車禍中5台車從後頭追撞依序是聯結車撞上小客車，接著撞上聯結車、工程小貨車以及聯結車，目前警方已經通知郭男父親到場了解狀況，初步了解，郭男是租賃車公司員工開乘的是自家的車，但要去哪裡、詳細的車禍肇事原因為何，有待進一步釐清。

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