快訊／午後雷雨開炸！5縣市「大雨特報」　降雨熱區出爐

▲部分縣市有午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

午後熱對流持續發展，中央氣象局發布大雨特報，並表示，今（２）日南部地區、東南部地區及東部山區有局部大雨發生的機率。

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，今日上午各地雲量很少，天氣都是晴朗炎熱，中午前後西半部高溫32到34度、東半部31到32度，午後各地山區、中南部平地留意雷陣雨，中南部山區可能有局部大雨發生。

今明兩日台灣附近吹東北到東風，僅迎風面的東半部有零星短暫雨，但降雨狀況不多，明日太平洋高壓增強，是未來一周天氣最穩定的一天，只有東部、東南部、午後中南部有短暫降雨，且氣溫比今日再增1到2度。

▲各地山區、中南部有雨。（圖／氣象局）

下周開始太平洋高壓勢力北移，台灣附近吹東風，迎風面的東半部雲量增加，整天都會斷續降雨，周三開始除東風外，台灣南邊大低壓帶水氣增加，將隨著東風移動到台灣附近，除東半部外，連中南部降雨機率都會跟著提高。

而南海到菲律賓附近海面為大低壓帶，下周二、三後這個區塊將開始有熱帶系統發展，包括熱帶性低氣壓、颱風等，預計在南海附近、菲律賓東方海面兩處，都可能有熱帶系統生成，不排除進一步發展為颱風的可能性。