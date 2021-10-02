寧願被笑老處女也不結婚！過來人揭「殘酷現實」：腰圍從23變27





▲原PO認為女生主張不婚不生很合理，圖為示意圖。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

近來許多人談論「不婚不生」，一名女網友以女性的視角分析，從小到大家中的男性都不用做家事，全由女性負責，大學選科系不能選喜歡的，想讀研究所會被阻止「女生唸那麼高幹嘛」，結婚後要處理婆媳關係，生小孩後腰從23變27吋，還挪不出時間運動，認為女生想不婚不生很合理，一番言論卻遭到網友砲轟。

原PO在PTT發文，課本上都說男女平等，但活起根本平行時空，從小到大家中男性都不用做家事，女性則要照顧家庭，還要有經濟能力，「這樣拿錢回娘家，先生才不會說話」，上大學想發展個人興趣會被阻止，「台政清成都不用想，讀一個可以賺錢的科系、離家近又省錢的學校就可以了」，想念研究所也會被阻止，認為女生學歷不需要太高，不然以後找不到老公。

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原PO指出，到了23歲就會被催婚，找到好老公順利結婚之後，因為嫁女兒是潑出去的水，逢年過節不能回娘家，自家祖先也不能拜，但還是要拿錢回娘家，不久後懷孕生小孩，腰從23吋變成27吋，「看到鏡子中的自己噁心死了，誰甘願作黃臉婆」，想找時間去健身房，除了擔心會被婆家碎念之外，也不一定有自己的時間，「工作育兒忙死了，哪來自己的時間？」

▲育兒是一件很辛苦的事情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

因此原PO認為女性喊不婚不生很合理，「步入婚姻，等於把自我消去，人生已經很難，不要自找麻煩，寧願躺平，被笑老處女，死也不要結婚。」

貼文曝光後，遭到許多網友反駁，「你說的是上個世代的嗎？」「現在教育資源男女平等，補習班的女生不會比較少」、「這篇說的是遠古時代的事吧？女性現在自由多囉」、「哪個平行時空男生不用做家事」、「你家的事自己處理，不要牽拖到別人身上」、「看完後覺的是你原生家庭的問題，雖然寫的東西很白癡但不忍噓」。