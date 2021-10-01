老婆消失一整晚！他抓包「摩鐵激戰小王10回」怒提告：這次我累了





▲原PO抓包妻子在外偷約小王。（示意圖／123RF）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友無奈表示，婚後都有固定匯錢給老婆，但自從去年工作不順利，賺得比較少，老婆就吵著說要搬出去住，某天老婆突然消失一整晚，直到天亮才回家，後來從老婆的Google時間軸發現，有進出汽車旅館十幾次的紀錄，還有跟小王的曖昧訊息，讓他心灰意冷氣得提告。

「這次我真的累了！」男網友在「爆料公社APP-匿名館」發文，老婆患有憂鬱症，自我保護意識很強，婚後固定會匯錢給對方，但去年工作不順賺得比較少，希望老婆可以幫忙一下，但老婆不僅不願意還吵著要搬出去，「都有女兒了還說要自由，太早結婚什麼鬼的」。

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結果某天晚上老婆突然消失，他大半夜騎著車載小孩到外頭找人，但都沒有下落，直到隔天早上老婆才回家，兩人因此大吵一架，後來他從老婆的手機發現，有進出汽車旅館十幾次的紀錄，甚至還有與小王的曖昧對話，氣得直接提告，「原本我很體諒她的成長過程不好的遭遇，但這次她這樣我已經累了」。

貼文一出，網友們表示，「不知道該不該說，小孩要不要驗看看DNA」、「好好照顧孩子長大才是重點吧，這媽媽能夠多有責任我也不相信」、「女生能夠這樣，代表她外面應該也有好幾個了吧」、「會做這種事情本身跟她有沒有憂鬱症無關，也跟她從小到大環境無關，這是自我道德觀問題」。