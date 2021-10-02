議員詐領助理費案頻傳　時代力量提案修法：明訂議員財產上網公告

▲時代力量提出「公職人員財產申報法」第六條修正案。（圖／翻攝時代力量臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

新北市議員日前爆發詐領助理費事件，類此案件再度引起政壇關注。時代力量2日表示，現行的「公職人員財產申報法」僅能在監察院調閱議員財產申報，讓不守法的議員逃過民意的檢視。因此時代力量立院黨團提出「公職人員財產申報法」第六條修正案，明訂議員的財產申報應定期上網公告。

時代力量透過臉書表示，該事件重創民眾對新北市議會的信任，也使得清廉認真的議員形象蒙塵。時代力量新北黨部9月30日於新北市議會召開記者會，由新北黨部副執行長彭盛韶、新莊區主任吳香君與時代力量智庫執行長李兆立共同遞交請願書，呼籲新北市議會制定公開議員財產、公費助理名單及助理補助款明細的內部規定。

時代力量認為，各縣市議員詐領助理費及配合款貪汙的消息時有所聞，是地方政治長年以來的陋習。以新北市議會為例，現任的66位議員當中，有9位涉嫌貪污，其中多是詐領助理費的案件。而貪污金額從數百萬到上千萬不等，讓本來應該是為人民監督政府的市議員，變成迫切需要被監督的對象。

時代力量強調，根據現行的「公職人員財產申報法」，外界難以得知個別議員從政後的財產是否有不正常的增加。主要原因是現行法規雖然要求議員進行財產申報，但無須公開上網。民眾想要查閱，只能到監察院逐筆申請調閱，並在指定時間內查閱。如此不合理的規定讓許多不守法的議員逃過民意的檢視，直到事態嚴重被檢調查獲才一次爆發。

時代力量表示，公開透明的政治，是時代力量自創黨以來的堅持，要解決地方議員貪汙問題，就必須從制度面著手。因此，時代力量立院黨團提出「公職人員財產申報法」第六條修正案，明訂議員的財產申報應定期上網公告。「我們呼籲立法院儘速處理這項提案，終結地方議員貪污亂象，讓陽光照進地方政治」。