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立法院今選召委　民眾黨投票意向左右藍綠席次

▲▼台灣民眾黨立委邱臣遠召開「大型餐飲、婚宴、購物中心業者尚未脫困，何來振興？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院23日將進行8個常設委員會的召委選舉，由於召委具議案排審權，每會期都是朝野角力戰場。依照目前朝野立委人數分佈，民進黨團穩拿8席召委，國民黨團可保4席、「坐4望4」，台灣民眾黨立委扮演「關鍵少數」，投票意向將牽動藍綠席次消長。

立法院共有8個常設委員會，應選出16席召委，依照目前各委員會立委人數分佈，民進黨團在8個委員會均可穩拿1席召委，國民黨團則可保4席；而在經濟、教育及文化、交通、社福及衛環等4個委員會，台灣民眾黨團和時代力量黨團扮演「關鍵少數」。

其中，經濟、衛環委員會都是國民黨5席、民進黨9席狀況，若民眾黨立委蔡壁如、賴香伶選擇支持國民黨籍召委或投給自己，國民黨團將可確保1席召委，反之，民進黨團若獲民眾黨支持，則可獲得「3搶2」抽籤機會。

教育委員會方面，國民黨團有5席、民進黨團8席，時代力量立委王婉諭和民眾黨立委高虹安若都支持民進黨團，綠營將有「3搶2」抽籤機會，但只要有其中1人轉投藍營或投給自己，國民黨團就可確保1席召委。

交通委員會方面，國民黨團4席、民進黨團9席，民眾黨立委邱臣遠票投誰家，左右民進黨可否2席召委全拿。值得注意的是，邱臣遠上會期即與民進黨合作，在民進黨立委支持下當選交通委員會召委。

據了解，民進黨團擬推出的召委人選，內政委員會為吳琪銘、交通委員會陳明文、財政委員會鍾佳濱、外交及國防委員會趙天麟、司法及法制委員會黃世杰、教育及文化委員會林宜瑾、經濟委員會賴瑞隆及邱志偉仍在協調、衛環委員會為莊競程。

國民黨方面，內政委員會擬推林為洲、交通委員會陳雪生、財政委員會李貴敏、外交及國防委員會陳以信、司法及法制委員會葉毓蘭、教育及文化委員會李德維和鄭正鈐均有意願、經濟委員會謝衣鳳、衛環委員會蔣萬安。

對於召委選舉的投票意向，邱臣遠受訪說，民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召費鴻泰都有向他釋出善意，將待23日上午黨團會議做最後決議，立院這會期包括4項公投案、疫苗整備議題都非常重要，民眾黨團將以各委員會的政治攻防和議題關注面向做綜合考量。

王婉諭則表示，針對23日召委選舉，目前時代力量3位委員及黨團仍在開會討論中。

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