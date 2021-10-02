發掘豫商機／專養食用蝗蟲　農民轉型致富「害蟲變黃金」

▲ 河南扶貧鄉村專門養殖「食用蝗蟲」致富。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／河南報導

大陸政府近十年努力協助農村脫貧，最快方式就是扶植當地特色產業。《東森新媒體ETtoday》記者前往河南採訪，來到「司馬光砸缸」故事發源地光山縣，過去這裡許多貧困戶因為轉型賣茶油改善生活；其他部分農村還專門養「蝗蟲」致富，賣到餐廳變成高營養價值料理，成功把「害蟲變黃金」。

人們驅趕的蝗蟲有天也能變黃金，你相信嗎？《東森新媒體ETtoday》記者來到河南駐馬店，當地人端上讓人驚呆料理，滿滿一盤炸蝗蟲，菜名很富貴叫做「飛黃騰達」，口感香酥，是一種低脂肪膽固醇、高蛋白食物。

大陸稱蝗蟲為「螞蚱」，自古以來農民最痛恨害蟲之一。北方有句俚語是這麼說的，「秋後的螞蚱，蹦躂不了幾天。」但在河南駐馬店、商丘、寶豐等地養殖的蝗蟲，一年四季「天天蹦跳」，還有一群人靠牠致富。

經當地村民介紹，村裡有專業大棚養殖東亞飛蝗，一年可以養3批，來自各地有不少人收購，經濟收益高。平均一個棚年收益有6到8千元（單位：人民幣，同下）。經過幾年努力養殖和推廣，農村成功把「害蟲變黃金」。

▲ 河南光山縣司馬光故居 。（圖／記者任以芳攝）。

還記得小時候歷史課本讀的「司馬光砸缸」救人的故事嗎？根據歷史記載，司馬光誕生於河南光山，這座歷史古城因此聲名大噪，還有「智慧之鄉」美譽。不過，早年農村百姓生活卻十分清苦，許多人生活在貧窮線下。

如今，光山縣有不同面貌，當地政府大力發展油茶園智慧產業園投產，油茶面積22.7萬畝，油茶、茶葉、花木、雜果主要林地面積達66.5萬畝，全縣林木覆蓋率達到45.85%。

▲光山縣司馬光油茶園。（圖／記者任以芳攝）

工作人員介紹，「光山縣的茶油經測試，壓榨出的茶油不飽和脂肪酸高達90%以上，油酸達到80%到83%，亞油酸達到7%到13%，含有豐富蛋白質和維生素。」

初榨之後的茶籽餅粕中含有的茶皂素具有多種藥理作用，可大量應用於農藥、醫藥、日用化工等。近年，村民開發多樣產品，從食用油到女性護膚保養品，還開展電商渠道多角化推廣，光一個茶園年產值近億元。油茶種植、加工、銷售實現一體化，成為村民脫貧致富奔小康關鍵。

▼ 司馬光油茶發展保養品 。（圖／記者任以芳攝）