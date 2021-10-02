發掘豫商機／我們是「凹造型」高手　第一花木之鄉專養百萬臘梅　

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我們是「凹造型」高手　第一花木之鄉專養百萬臘梅

▲▼ 2021、河南、鄢陵花木 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 河南鄢陵臘梅園 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／河南報導

河南鄢陵縣是全大陸「花木第一縣」，這裏的家家戶戶都是養花木高手，擅長盆景型樁。《東森新媒體ETtoday》記者走訪最大花卉市場，纏上鐵絲的盆景呈現各式各樣優美姿態，全出自鄢陵人之手，透過「凹造型」提升花木經濟價值；當地還有一處擁有三千多盆的臘梅園，其中最貴奇特臘梅賣出百萬台幣。

▲▼ 2021、河南、鄢陵花木 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 鄢陵各類臘梅 。（圖／記者任以芳攝）

來到鄢陵讓人身心舒暢，眼前所見都是五顏六色盆栽造景。這裡全縣花木種植面積有70萬畝，有花都、花縣、菸齡臘梅冠天下美譽。《東森新媒體ETtoday》記者來到專賣古樁盆景的花卉企業，園內培育3000多盆蠟梅盆景，最貴最高達25萬元（單位：人民幣：同下）換算台幣一百多萬元。

這麼昂貴蠟梅買的客戶多嗎？企業負責人表示，就是有人喜歡專門收集稀有造型的臘梅盆景型樁，越奇特，市場越難得到，所以定價高。「不過，我不打算賣，主要裝飾門面。」

▼ 百萬台幣臘梅區 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021、河南、鄢陵花木、鮮花、司馬光、茶油、扶貧 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021、河南、鄢陵花木、鮮花、司馬光、茶油、扶貧 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 河南鄢陵人都是打理盆景樁形高手。（圖／記者任以芳攝）

走訪最大花卉市場，記者也發現這裡老人到年輕人都會種花木。24歲小林受訪介紹，從小跟長輩學種植技術，像是造型、塑形難不倒鄢陵人的巧手，許多年輕人外出打工，被挖角專門打理盆景樁形，每個月薪水有5、6千（單位：人民幣：同下），是老家一倍薪資。

為何鄢陵人種植技術受歡迎？小林隨手指一松樹造景盆說，「可別看這枝幹是天然弧度，全靠我們用手『捏」出來。」大多數枝條比較硬，花藝工匠手必須很巧，能隨便的變換，力度掌握是關鍵。鐵絲纏繞太重會斷，太輕沒效果，力度拿捏掌控全靠經驗累積。

▼近年鄢陵發展造景盆，提高花木經濟價值 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021、河南、鄢陵花木 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021、河南、鄢陵花木 。（圖／記者任以芳攝）

▲鄢陵花木市場總經理姚樹新 。（圖／記者任以芳攝）

可惜，老鄢陵人只懂得養花養草，不知如何提升景觀盆栽的經濟價值。過去，塑膠盆裝一株小苗，養大後頂多買幾百到一千上下；如今景觀盆栽有造型後，一盆可以賣上萬多，但怎麼銷售出去又是一大問題。

鄢陵花木市場總經理姚樹新表示，「2000年之前，鄢陵出現賣苗難的問題，花農種植的很多苗木賣不出去，只能砍扔。」為了幫花農解決宣傳銷售的問題，2010年當地政府招商引資引進大型花木產業市場交易平台項目，由河南鄢陵花木交易中心有限公司投資約10億元興建鄢陵花木市場。

▲▼ 2021、河南、鄢陵花木、鮮花、司馬光、茶油、扶貧 。（圖／記者任以芳攝）

▲鄢陵花木青年回鄉打拚「花花生意」 。（圖／記者任以芳攝）

鄢陵花木市場集合花卉、苗木、園藝資材、景觀石材等現貨展示、銷售;花卉、苗木新、特品種研發培育；花卉、苗木會展及旅遊博覽服務；花木運輸、物流配送服務一條龍服務。村民不用辛苦拉車到外地推銷，節省時間成本。

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的村民胥亞鵬表示，自己從小接觸花藝賺不了什麼錢，只好到外地打工。自從老家鄢陵建立花木市場，2014年決定回家鄉專做大型景觀樹盆栽。

胥亞鵬說，「做到現在我已經買車也買房，年收入是以前兩、三倍造景，沒有大賺發財，日子真的比以前好很多。」他的造景盆栽一個從上萬到十幾萬都有；受限氣候植物生長條件，北方生意較少，最多客人來自南方，光是河南安陽一帶生意做不完。

花木市場總經理姚樹新也表示，「花木市場的建設帶動周邊5個村莊致富，每個家庭的年收入增長15萬元左右。」過去村民們只懂種花木，不懂銷售，如今政府產業扶持之下，當地百姓生活改善，帶動年輕人回鄉創造「花花商機」。

▼鄢陵花木市場 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021、河南、鄢陵花木、鮮花、司馬光、茶油、扶貧 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021、河南、鄢陵花木、鮮花、司馬光、茶油、扶貧 。（圖／記者任以芳攝）

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