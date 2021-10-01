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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

鄭州景區吊橋繩索突斷裂　十餘名遊客落水急搶救

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假開始，遊客紛紛湧向各地景區，不過，位在河南鄭州中牟縣雁鳴蟹島度假村卻發生吊橋繩索斷裂的意外事件。據了解，落水的十餘名遊客中包含老年長者及小孩，由於水深僅40至60公分，傷者皆已送醫治療，整起意外雖未造成人員死亡，卻讓現場遊客飽受驚嚇。

▲大陸十一長假首日，河南鄭州發生吊橋斷裂意外。（圖／翻攝微博沸點視頻）

▲大陸十一長假首日，河南鄭州發生吊橋斷裂意外。（圖／翻攝微博沸點視頻，下同）

《魯南資訊》報導，有遊客前往河南鄭州中牟縣雁鳴蟹島遊玩，在景區內湖中央吊橋玩耍時，因吊橋繩索斷裂，整起事件導致多名遊客掉入湖中。中牟縣文化廣電和旅遊局負責人回應，水池水深40至60公分，事故並未造成人員受傷，該景點已停業整頓。

透過發生意外時的影片可以發現，吊橋上站了許多民眾，部分遊客已跌落水裡，水中還有人套著游泳圈朝岸邊游去，吊橋上的遊客則扶著未斷裂的吊橋另一邊撤離。

▲大陸十一長假首日，河南鄭州發生吊橋斷裂意外。（圖／翻攝微博沸點視頻）

根據中共中牟縣委宣傳部官方微博表示，雁鳴蟹島森林公園景區，因客流量較大，部分遊客在水上吊橋橋面嬉鬧，致使吊橋左右搖擺幅度偏大，吊橋一側鎖鏈崩斷，橋身側翻，導致10餘名遊客落水。

事件發生後，有網友在微博上表示，從圖上看，吊橋寬跨比過大，超規範要求的1／30，主拉索垂跨比也超出1／12甚多，柔性橋面剛度可以忽略不計，無風纜，所以才會出現人搖橋就傾斜的問題。也有網友提到，這座吊橋或存在年久失修的問題，此前該景點是免費參觀，十一假期十人均收費60元人民幣（約240元新台幣）。

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