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台馬聯合網購節強勢登場！金門縣府攜手24企業跨境行銷　免運大放送

▲▼限定10天！台馬聯合網購節10／1登場，金門補貼「免運費」。（圖／記者林明揚翻攝）

▲台馬聯合網購節登場，金門縣府祭出「免運費」補貼。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

因新冠疫情加速電商產業發展，金門縣政府馬不停蹄地推展跨境電商政策，攜手金門24家地區業者，於1日起參與經濟部舉行為期10天的跨境合作線上銷售活動「2021台灣馬來西亞聯合網購節」 （MYCYBERSALE ASIA）。另外，縣府於活動期間，加碼提供商品銷售「免運費」優惠。

▲▼▲限定10天！台馬聯合網購節10／1登場，金門補貼「免運費」。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲金門縣府秘書長陳朝金現場與網紅對談，介紹台馬網購節的金門商品。（圖／記者林名揚翻攝）

台馬網購節活動，由金門縣政府委託金門三創服務平台在馬來西亞蝦皮購物平台成立「金正好購」金門商品專區。9月30日當天，縣府秘書長陳朝金透過遠距連線，參與經濟部與馬來西亞官方共同舉辦的啟動儀式，他現場還與網紅對談，介紹此次參加網購節的金門特色商品。

金門縣長楊鎮浯表示，發展金門跨境電商產業是他上任以來積極推動的政策，縣府更應該做的，就是協助傳統產業接軌電商產業、突破實體銷售；因此，他們積極協助金門業者將優質商品透過電商模式行銷至國內外，很高興這次能夠結合經濟部台馬網購節活動，讓更多金門優質業者與商品都能跨境銷售到東南亞。

▲▼限定10天！台馬聯合網購節10／1登場，金門補貼「免運費」。（圖／記者林明揚翻攝）

▲▼楊鎮浯說明台馬聯合網購節，強調發展金門跨境電商產業是他上任以來，積極推動的政策。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼限定10天！台馬聯合網購節10／1登場，金門補貼「免運費」。（圖／記者林明揚翻攝）

楊鎮浯說，這次透過網購節活動，讓更多金門優質業者創造更大規模的銷售業績，進一步帶動金門電商產業發展。這次金馬網購節共有24家在地業者參與，持續拓展金門商品銷售至馬來西亞市場。

楊鎮浯表示，根據國內外電商業者分析指出，提升電商平台商品銷售最重要的部分就是物流免運活動，為促使台馬網購節行銷活動能創造最大銷售效益，以及讓更多馬來西亞消費者降低購買金門本地商品的跨境障礙，縣府將於活動期間（10/1-10/10）直接提供商品銷售物流補貼。

▲▼限定10天！台馬聯合網購節10／1登場，金門補貼「免運費」。（圖／記者林明揚翻攝）

▲台馬聯合網購節登場，金門縣府將於活動期間10/1到10/10，提供商品免運費補貼。（圖／記者林名揚翻攝）

而馬來西亞消費者只要從「台馬網購節」活動網站，導流到金正好購專區（https://shopee.com.my/showmore_tw.my）購物滿新台幣499元（馬幣75元），就可購物免運費，預計補貼1000筆訂單。

縣府表示，要做的不單只是攜手業者參與本次活動，更會協助業者接軌跨境電商產業、規劃行銷方案、安排網紅直播，讓更多金門優質商品都能跨境銷售到東南亞。

▲▼▲限定10天！台馬聯合網購節10／1登場，金門補貼「免運費」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲台馬聯合網購節登場，縣府將持續輔導在地業者數位轉型，協助整合線上線下通路。（圖／記者林名揚翻攝）

另外，縣府也會持續輔導在地業者進行數位轉型，協助業者整合線上線下通路，拓展金門商品銷售到更多的海外市場，帶動金門電商產業發展，以及提升金門品牌曝光度。

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