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日本召回163萬劑「金屬物污染」莫德納　調查曝：人為疏失造成

▲▼ 新冠疫苗,日本東京,莫德納。（圖／達志影像）

▲ 日本召回163萬劑莫德納疫苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本接連傳出新冠疫苗受到污染，先前召回多批瓶內出現異物的莫德納疫苗。負責莫德納進口及在日銷售的武田藥品工業公司（Takeda）1日宣布調查結果證實，疫苗混入金屬異物是由人為疏失造成。

根據《路透社》，調查結果顯示，污染發生在將瓶蓋裝上疫苗瓶的環節，問題出於「組裝不正確」，工作人員以肉眼估計橡膠塞與另一構造所需的1毫米空間時不慎誤判，屬於人為疏失。

日本當局獲報有疫苗受到污染後，8月宣布暫停使用163萬劑莫德納疫苗，美國莫德納、日本武田藥品及西班牙代工廠Rovi隨後展開合作，對6月27日至7月3日間在Rovi生產的5批疫苗進行調查。

Rovi於2日發現疫苗中有顆粒後，扣下5個批號中第4及第5批，並回報莫德納、武田藥品及日本衛生部。前3批卻順利通過檢查，被放行運往日本。日本後來便在39個疫苗瓶中發現不鏽鋼顆粒，因此召回。事後調查顯示，事實上這5批疫苗都混入異物。

報告指出，業者已經改良操作程序，並使用較新的精密工具，將有助防止相同問題再次發生。3家公司及日本厚生勞動省也表示，不鏽鋼顆粒進入人體不會帶來任何額外的健康風險。

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