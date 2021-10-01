陸公民記者陳秋實消失1年突現身徐曉冬直播　將辦跨年慈善博擊賽

記者魏有德／綜合報導

大陸公民記者陳秋實（Chen Qiushi）於2020年1月前往武漢，在2月6日晚間對外失去聯繫，期間官方告知家屬其被強制隔離，隔離完成後便消失在公共視野中。不過，陳秋實2021年9月30日突現身好友「格鬥狂人」徐曉冬YT（YouTube）直播，同時向外界說明下一步將在跨年夜舉辦慈善搏擊賽，並將比賽收入全數捐出。

▲大陸公民記者陳秋實突現身徐曉冬YT直播。（圖／翻攝徐曉冬YT，下同）

徐曉冬9月30日在個人頻道《徐曉冬北京格鬥狂人》上邀請陳秋實做為特別來賓，徐曉東先是在開場強調，非常重要的直播來了，而且網路也不卡，「今天的直播會非常快，因為播完我就會跑，所以請大家等等。」

徐曉冬先是希望網友們低調，隨後便將陳秋實介紹出來，陳秋實一開始提到，好久沒做視頻（影片），現在面對鏡頭都生疏了，上一次對鏡頭說話都是兩年前的事，「過去的事都會過去，好日子總會來。」

陳秋實透露，剛開始身體狀況不好，走1、2公里路就會喘，現在愛上拳擊運動，接下來要十一（大陸國慶）了，也不想引起不必要的麻煩，就像在個人推特上發的一下，接下來幾個月會認真練拳，也希望用自己的能力推廣拳擊格鬥這項運動。

陳秋實在推特（twitter）上表示，將在2021年12月31日跨年夜，組織一場慈善搏擊比賽，除去辦賽成本，將把個人比賽全部收入捐贈給聯合國婦女兒童基金會。

據了解，徐曉冬作為陳秋實的好朋友，在陳秋實與外界失聯的期間也多次透過YT直播關心陳秋實，直播結束後，徐曉冬在留言區表示，秋實狀態很好，會一直在我這裡訓練，「我也會一直在YT上發布秋實的視頻（影片），謝謝大家關心。」