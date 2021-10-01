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生命高度不只30公分　伯立歐家園讓瑪喜樂阿嬤愛加倍

▲伯立歐家園。（圖／頂新和德文教基金提供）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充(右)獲悉陳忠盛(左)與瑪喜樂阿嬤的故事後相當感動，已請基金會持續關切協助。

圖、文／頂新和德文教基金提供

不忍小兒麻痺病童在地上爬行生活，生命高度只剩30公分，瑪喜樂女士60年前飄洋過海，散盡家財，用生命陪伴許多小兒痲痺病童勇敢站立。如今當年受她照顧的孩子已成愛心巨人，目前正在彰化籌建「伯立歐家園」，未來完工，將以生活單元設計家屋建築，提供身障者多元服務。

「二林的美國媽祖」瑪喜樂阿嬤，1960年代因緣際會下變賣家產來到台灣，開啟在台灣的奉獻生涯。當時小兒麻痺兒童生活及醫療品質落後，瑪喜樂不忍病童爬行生活、無法就學，成立小兒麻痺病童保育院，用生命擁抱及陪伴這些弱勢兒童站起來。

之後保育院轉型收留重度、多重障礙兒童，繼續照顧身心障礙者。瑪喜樂阿嬤當年的大愛意志烙印在院童心中，許多身障孩子成年後，全力投入社福界，完善身心障礙者的終身發展，其中一位是目前正在籌建伯立歐家園安養老年身障者的陳忠盛。

▲陳忠盛為了加倍回饋瑪喜樂阿嬤的愛，將協助身障者就業的庇護工場取名為「愛加倍」。。（圖／頂新和德文教基金提供）

▲陳忠盛為了加倍回饋瑪喜樂阿嬤的愛，將協助身障者就業的庇護工場取名為「愛加倍」。

喜樂小兒麻痺協會理事長陳忠盛說，8歲前，他的生命高度只有30公分。罹患小兒麻痺症，讓他和當年多數病童一樣，只能爬行生活，直到瑪喜樂阿嬤幫助他用拐杖站起來。為了延續阿嬤的愛，他和其他院生一起組喜樂小兒麻痺關懷協會、籌建愛加倍庇護工廠，並立志籌建伯立歐（Polio）家園，讓身障者可以有尊嚴的安養晚年。

「愛加倍庇護工場」 是彰化第一家庇護工場，透過訓練讓不同障別的身障員工學習工作技能，並媒合至外界就業。陳忠盛說，協會的夢想藍圖是建構高齡身障無障礙住宅，讓獨居、經濟困難長者及努力工作養活自己的身障者年老時，有個遮風避雨的家。目前已在彰化竹塘購地，但經費仍有7成缺口，盼民眾共襄善舉，讓每一份生命都享有尊嚴安享晚年。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，魏應充創辦人20多年來，透過不同的管道與方式，協助社會弱勢與社福團體自立共好。29日前往彰化進行公益之旅，了解陳忠盛的故事與壯志後相當感動，已請基金會持續關切協助。

協助伯立歐家園：https://tinyurl.com/jy9bppc7

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