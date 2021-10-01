紅綠燈擂台戰3打1！轎車險撞機車怒火跟追　打贏的進法院

記者陳崑福／屏東報導

涂姓男子騎乘機車30日早上行經屏185縣道泰山路村產業路欲直行往三地門，適同方向張姓男子駕駛自小客車內載兩名乘客欲左轉，險些發生擦撞，引起張男等人不滿，尾隨追趕約1公里，趁涂男路口停等紅燈時，3人出手將涂男毆打成傷，里港警方獲報調閱監視器2小時內查出嫌犯身分，立即傳喚到案，訊後依傷害、聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。

▲里港警方傳喚張姓男子3人到案送辦 。（圖／翻拍，以下同）

▲泰山所所長孫志忠說明經過。

里港警方於昨(30)日早上9時44分許接獲110報案，指屏東縣高樹鄉廣福村中央路段有行車糾紛。警方立即趕赴現場，經了解係因行車糾紛引起被毆事件。

經了解，涂姓男子騎士騎乘重機車行經屏185縣道泰山產業路往三地門方向與一輛白色白小客車先發生行車糾紛，而後涂姓騎士行駛至中央路段停等紅燈時，白色自小客車車上之3名男子下車出手打傷停紅燈的涂姓騎士後離去。

警方獲報，立即擴大調閱監視器，鎖定張姓男子等人身分，通知他們到案說明，今(1)日完成筆錄製作，他們承認打人，訊後依法送辦。

里港分局分局長鄭頴聰表示，案發後，警方擴大調閱監視器積極追查，並於2小時內立即查明身分，並於24小時內全數將涉嫌人查緝到案，展現警方打擊不法決心。呼籲大眾，如有發現不法情事，請立即向警察機關報案，共同保護自身安全及維護社會治安。