流感or新冠疫苗哪種優先？醫建議「順序這樣排」：先得保護力

▲10月開始國內共有5種疫苗同時開打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者張乃文／台北報導

流感疫苗今（1）起分二階段開打，新冠疫苗也依年齡層和意願登記分配接種。兩種疫苗是否可一起施打？或是順序該如何安排？台灣家庭醫學會理事長、台北榮總副院長黃信彰建議，國際研究顯示，流感疫苗可降低24%新冠肺炎機率與重症風險，建議還在等第二劑或尚未排到第一劑的民眾，可以先打流感疫苗獲得一部分保護力；至於同時施打的部分，指揮中心也說，安全性沒有問題，但為了釐清不良反應，還是建議兩者間隔7天。

黃信彰提醒，流感疫苗主要為預防流感病毒大流行外造成的重症、死亡與相關家庭社會負擔外，自從新冠病毒崛起，國外研究同時發現施打流感疫苗不僅可以降低新冠肺炎感染率，也可降低新冠肺炎重症和住院率，國內研究也證實了這項論點；因此民眾應視自我狀況選擇高保護力疫苗並及早預約施打，提升自我保護。

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但不少人遇到新冠與流感疫苗同時開打，黃信彰則說，先排到哪種疫苗就先打，間隔7天後再打另外一種，只是多項國際研究顯示，流感疫苗可降低24%新冠肺炎機率與重症風險，因此尚未等到新冠疫苗的民眾，可先打流感疫苗獲得一部分保護力。

不過，2款疫苗一定要間隔7天的理由，指揮中心指揮官陳時中也強調，先前有向大家說明，「安全性上可以一起打」，可為了釐清相關不良反應是哪個疫苗引起，才會建議大家間隔7天。