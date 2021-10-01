批地方創生券限用台灣Pay 洪孟楷批政策亂：一週內訂出適用店家

▲洪孟楷批地方創生券限制多，認定商家標準不明。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國發會配合五倍券推出地方創生券，但卻限定要以台灣Pay消費，引發在野黨不滿。國民黨立委洪孟楷1日批評，國發會推出的地方創生券須要綁定台灣Pay限制民眾消費、認定地方創生商家的標準不明，「嚴重懷疑根本沒有政策邏輯與預先規劃」。

洪孟楷透過臉書質疑，國發會為了數位五倍券加碼推出地方創生券，與其他部會加碼券不同，還要綁定台灣PAY，如此限制民眾使用的意義是甚麼？是要推廣台灣PAY？是要衝數位券？說好的幫助地方創生商家呢？

洪孟楷批評，地方創生商家目前僅千餘家，可以納入的資格是甚麼？國發會說「有地方的元素就可以」，這跟前幾天記者會說的又不一樣，一開始說要曾參與地方創生計畫的商家才能登記，現在又說只要是認同地方創生就可以，到底有沒有計畫？地方的DNA怎麼認定，地方賣小吃可以算嗎？賣衣服、賣雜貨，到最後全都是地方DNA全都能算，是這樣嗎？國發會交代不清，嚴重懷疑根本沒有政策邏輯與預先規劃，做到哪、想到哪，2億的預算不能這樣花。

洪孟楷強調，地方創生券是民眾的血汗錢，不管今天國發會加碼是要推廣台灣PAY還是推五倍券的數位綁定，地方創生如此重要的問題不能變成各部會爭相加碼獻殷勤的犧牲品；「如果最後預算草草了事、浪費，孟楷絕不能接受」。

洪孟楷表示，要求國發會限期一個禮拜內訂出商家認定標準與資格，並公告讓所有商家知道，讓民眾清楚明白，這2億的預算是真的有幫助到地方創生，而不是曇花一現的政策煙火。