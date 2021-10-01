快訊／增11例境外移入「6人突破性感染」　疫苗廠牌曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今（1）日新增11例新冠個案，全為境外移入，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日有6人為突破性感染，另公布接種疫苗廠牌。

指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國(6例，案16334、案16335、案16336、案16339、案16340、案16343)、宏都拉斯(案16337)、日本(案16338)、印尼(案16341)、越南(案16342)及柬埔寨(案16344)入境，入境日介於今年9月17日至9月30日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

羅一鈞表示，6名突破性感染個案分別為美國籍入境的美國籍女性，接種過2劑AZ疫苗；3名美國籍入境的本國籍男性，其中2人接種過2劑BNT，另一人接種過1劑嬌生；美國入境的本國籍女性則接種過2劑BNT；另有宏都拉斯入境的宏都拉斯籍男性，也接種過2劑BNT。

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指揮中心統計，截至目前國內累計3,404,562例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,387,120例排除)，其中16,234例確診，分別為1,599例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。