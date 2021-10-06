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「愛的迴響」週年慶祝活動　齊心為失智症者打造一個愛的世界

▲▼「愛的迴響」週年慶祝活動。（圖／天主教失智老人基金會提供）

▲愛的迴響慶祝活動大合照。

圖、文／天主教失智老人基金會提供

天主教失智老人基金會9/30舉辦「愛的迴響」週年慶祝活動，歡慶基金會成立23週年，附設的聖若瑟失智老人養護中心開辦20週年。活動邀請到一路給予諸多支持與鼓勵的產官學醫、社工及家屬等相關人員共同餐與，傳達這些年來的感謝，並持續攜手為失智症努力！另也呼應今年9月國際失智症月「Know Dementia! Know Alzheimer’s! 認識他、找到他、關懷他、照顧他」，期盼社會大眾共同關注失智症議題，讓失智症者能夠「及早診斷、即時治療」，並為失智症者打造友愛與尊重的世界。

自去年起受疫情影響，居家防疫期間，照顧者面臨更多挑戰與壓力，失智症者因認知功能、情緒調適能力下降，可能會出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺，較難理解或容易忘記防疫事項，因此容易成為疫情的高危險族群，也增加了與家屬間的衝突。此外，防疫期間民眾亦需注意預防失智：多運動、多動腦、多吃地中海式飲食、維持健康體重，同時避免三高、抽菸、憂鬱、頭部外傷及聽力障礙，養成一個良好的自我健康習慣。若發現家人或社區民眾出現失智症早期徵兆，可尋求各地失智症共照中心協助。

▲▼「愛的迴響」週年慶祝活動。（圖／天主教失智老人基金會提供）

▲天主教失智老人基金會鍾安住董事長致歡迎詞。

天主教失智老人基金會董事長鍾安住指出，二十年前天主教台北總教區、聖母聖心傳教修女會、永和耕莘醫院洞知灼見，因應高齡化社會來臨，看見失智照護的未來需求，合作成立了天主教失智老人基金會，並設立了聖若瑟失智老人養護中心，並榮獲梵蒂岡教廷評選為「千禧年全世界最有意義的100個計劃之一」。在失智長者的照顧服務中，以慈愛的言行對待受苦的失智長者，並用心聆聽他們的需要，展現天主愛人如己的精神。隨著失智長輩人數的倍增，我們更持續辦理課程訓練、研習培育，替台灣預備許多失智照護人才，為本土失智症者帶來溫暖；以及與學者專家合作研究，提供政府政策制定參考，並辦理國際研討會，分享交流本土的失智照護經驗。

▲▼「愛的迴響」週年慶祝活動。（圖／天主教失智老人基金會提供）

▲天主教失智老人基金會鄧世雄執行長向各位貴賓報告基金會歷年成果。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示：秉持『愛就是在別人的需要上看到自己的責任』及『全人、全程、全家、全隊』四全照護理念，全心致力於關懷與照顧失智長輩。很謝謝這20多年來默默付出、辛勞奉獻的工作團隊，台灣從失智症照顧的經驗與專業資源不夠，到如今已在遍地開花，成就了愛的迴響。

聖若瑟失智老人養護中心王寶英主任分享，前董事長狄剛總主教曾說『我們是特別被選出來的人，到這裡來服務有需要的人』，即使過程經歷很多困難，如疫情期間口罩等防疫物資缺乏需四處訂購等，感恩在困難的時刻得到許多恩人的幫助。最近我們即將把照顧服務拓展到新的地點，包含位於信義區的廣智失智照顧機構，與內湖的東湖日照中心，新的拓點讓我們期待也惶恐工作人員從哪裡來，但我們懷抱信心，請大家奉獻祈禱為我們祝福。

世界衛生組織（WHO）指出，全球失智人口不斷攀升，然民眾對這項疾病的認識仍十分有限，致使對失智產生恐懼與偏見。全球目前約有5,500多萬人罹患失智症，推估到2050年將增至1億5,200萬人，即平均每三秒就有一人罹患失智症；國際失智症協會（ADI）指出新冠肺炎（COVID-19）短期內，罹患率可能因感染的失智症患者大量死亡而暫時下降，長期而言由於新冠肺炎會傷害神經系統，致失智症者恐大量增加，各國應加快腳步因應。

衛生福利部國民健康署賈淑麗副署長說明：目前台灣約有29萬名失智者，有8成5的失智者居住在社區，且多由家庭照顧。國民健康署自107年開始推動失智友善社區計畫，起初由4縣市參加、到108年9縣市參加，109年更擴展至全國22個地方政府全面加入。失智友善社區以跨局處方式、鄉鎮市區為範圍，結合友善天使與組織，透過多元課程及行銷活動，提升民眾對於失智症正確識能及友善度。累計至109年底全國建置41處失智友善社區、辦理課程和活動觸及民眾超過126萬人次、招募41.5萬名失智友善天使及9,200家友善組織，形成社區資源網絡，主動關懷並協助失智症者及其家庭，也呼籲更多民眾關注及投入失智症領域，大家一同努力，讓失智症者仍可感受生命的喜悅、活出愛的人生意義！

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