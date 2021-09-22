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公益 公益 互助 溫馨

您買我捐做公益！春風邀請您一起呵護弱勢孩子的溫柔城堡

▲▼呵護弱勢孩子　您買春風我捐公益。（圖／業者提供）

圖、文／春風提供

春風衛生紙一直秉持「用溫柔呵護最愛」的品牌精神，今年度春風這股暖風一樣吹到每個需要的人身邊-「春風吹計畫」就此展開，關心社會每個角落努力防疫的人員，讓溫柔成為最強力的後盾。為讓更多人感受到這股暖風，今年春風衛生紙更與家扶基金會攜手合作，發起「呵護孩子的溫柔城堡」計畫，希望弱勢孩童可以獲得更多關注，聚集大眾的力量透過家扶基金會幫助更多的弱勢孩童。

「呵護孩子的溫柔城堡」為一款在春風LINE官方帳號上即可遊玩的線上遊戲，每週一主題(9/15餐廳-健康議題、9/22臥室-不當對待議題、9/29書房-教育議題、10/06露台-寄養議題)，連續四週民眾可以觀察到更多弱勢孩童生活，藉由自己的愛傳遞到每個孩子的需求，春風需要透過您的互動讓溫柔城堡中的代表人物(小美)準備溫飽的三餐；也希望購過您的力量幫小美募集3位好友作為溫柔城堡衛兵，透過LINE散播出去，號召更多人一起行動支持，當然，也可以在AeSHOP上購買春風指定商品，春風衛生紙將會捐出部分所得予家扶基金會，為弱勢孩童帶來第一線的幫助。

春風本於關懷社會、照顧弱勢的精神，每年皆會固定捐贈物資予社福機構，今年更希望透過這次的公益宣傳，讓更多人可以理解弱勢兒少現況，進一步募集群眾援助，為孩子帶來妥善照顧。

即刻參與：https://pse.is/3mm5y3

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