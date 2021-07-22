拿麥當勞兒童餐當誘餌　彰化噁男6度誘2女童口交

▲彰化一名許姓男子6度誘騙女童幫他口交得逞。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／彰化報導

彰化一名許姓男子為滿足自己的私慾，竟然6度誘騙2名國小女童到墳墓、防空洞、養鴨場等地，以支付金錢或是零食、麥當勞兒童餐等條件，誘騙2名女童替他口交、猥褻得逞。女童家人知道後怒對許男提告，台中高分院審理後依與未滿14歲之女子有對價之性交行為，判其應執行有期徒刑6年。

許姓男子2017年時，見花花（化名）在小玉（化名）住處玩耍，將2人喚出後，要求2人到住家附近的墳墓，以100元和200元為代價，讓許男撫摸身體重要部位後，更要求花花幫他打手槍，再叫小玉幫他口交。

食髓知味的許男事後又再度約2人再「鬼屋」見面，再將2人帶到「防空洞」（雲林麥寮一處橋下），以購買貼紙、奇趣蛋等零食為交換，以同樣的手法猥褻女童得逞，事後次數更高達6次！其中一次許男甚至還以下體摩擦女童肚子直至射精，這次除買麥當勞兒童餐跟女童外，還再分別給女童一人100元現金。直到女童家人發現異狀，才讓整起事件曝光。

民事部分，許男以30萬和20萬元向花花和小玉的家人達成和解；不過刑事部分，台中高分院審理過後則依對未滿14歲之女子有對價之性交行為，判李男應執行有期徒刑6年。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】



閨密碎臉殺人判免死！被追債冷血奪命劫財 21親友上書：為人和善



噁男躲北捷地下街女廁襲胸 專挑弱女子下手辯無法控制性慾



高雄女涉水疑觸電命危！熱心哥一踩「麻麻的」 PK死神過程曝