3屁孩闖火鍋店瘋狂亂打釀3傷　2煞栽了互踢皮球...警追藏鏡人

記者邱中岳／台北報導

北市南港研究院路上一家火鍋店，在9月30日晚上8時許，有3名男子闖進攻擊老闆以及2名在場友人，毆打後隨即搭乘接應車輛離去，火鍋店老闆等3人受到多處擦挫傷，警方也展開調查，隨即帶回開車接應以及動手打人的2名男子到案。

警方調查，55歲的陳姓老闆與另外2名友人，9月30日晚上8時許，於南港區研究院路二段28號的火鍋店，卻遭23歲的鄔姓男子與曾姓少年等3人闖入，分持球棒攻擊陳姓老闆等3人，造成陳等人全身多處擦挫傷。

▲3名惡煞持棍棒闖入火鍋店砸店，最後搭乘接應車輛離去，警方最後逮捕鄔嫌等3人。（圖／記者邱中岳翻攝）

3人攻擊完後隨即跳上28歲林姓男子租來的車子逃跑，警方鎖定砸店打人的3人以及接應逃逸的1人追查，警方最後帶回曾、鄔以及開車接應的林等3人到案，訊後依照傷害、毀損等罪嫌送辦。

▲3人攻擊完火鍋店老闆上車逃逸，最後警方循線逮捕涉案2人以及協助逃逸的駕駛。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳男向警方表示，並不認識對方，之前也沒有與人結怨，但鄔嫌等3人到案則表示，因為跟陳姓老闆有金錢糾紛，所以才會前往打人警告，但對於是誰帶頭鬧事，打人的鄔、曾則不願回答互踢皮球，警方也將追查是否有藏鏡人涉案。

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