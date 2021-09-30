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Toyz被搜出200顆大麻煙彈！老司機曝黑市行情：很貴但很好賣

▲▼劉偉健Toyz被羈押，同夥40萬交保。（圖／記者白珈陽攝）

▲Toyz持有大麻電子煙油被收押，老司機曝光萃取大麻成分製作煙油「上頭」比較快。（圖／記者白珈陽攝）

記者邱中岳／台北報導

電競冠軍隊選手Toyz昨日在三重遭警方搜出2百多顆大麻電子煙彈，就如中盤商毒梟，最後聲請羈押獲准，同夥的楊姓男子則以40萬交保，而老司機也曝光大麻電子煙「很好賣」的流行原因。

電競選手劉偉健是曾獲得《英雄聯盟》冠軍隊伍的選手，卻在29日遭檢警搜出2百多顆大麻煙彈，檢警也懷疑有上游供應商，最後法院裁定劉羈押，另名同夥則以40萬元交保。

有老司機表示，傳統大麻係將大麻葉或大麻花乾燥後，捲入煙紙後點火吸食，但因吸食後會有大麻菸草味道，容易遭到警方辨識，警方會依據身上的味道判定是否有吸食毒品大麻。

電子煙出現後，原本是要取代傳統香菸，利用霧化器加入香料，讓有菸癮的人可以戒菸，但沒想到卻讓不肖人士利用，提煉大麻中的「四氫大麻酚」、「大麻二酚」製作成大麻煙油。

大麻電子煙油因為沒有味道，所以在路上比較不易被警方查獲，而就算查獲後也是要將電子煙油送相關單位檢驗，以釐清是否有違禁藥品、毒品成分在其中。

老司機透露，電子大麻煙油比較快上頭，原因是大麻為植物性毒品，所以「上頭速度」比較沒有那麼快，但大麻電子煙油是化學提煉，所以裡面都是萃取物，坦言「反應比較迅速」。 

據悉，目前大麻電子煙油市價行情相當昂貴，地下黑市販售約5cc要價約5千元，也有人表示，原本大麻煙油還要用專用的電子煙器具，但事後也有民眾將大麻煙油灌入空煙彈使用。

有老司機表示，吸食電子大麻煙油雖然「上頭」速度很快，但是裡面成份完全不知道是什麼，就跟毒品咖啡包一樣，警方也呼籲，民眾應遠離毒品，吸食毒品恐將造成自身危害。

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