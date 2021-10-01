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社會 社會焦點 保障人權

台中暗夜火警1死！「騎樓堆滿雜物」畫面曝　里長：勸過很多次

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市南區美村路二段一棟3層樓透天厝今(1日)凌晨3時許傳出火警，造成1死7傷；當地里長今早受訪表示，起火的該戶人家家境並不寬裕，平時從事資源回收工作，但資收物經常堆積在門口、騎樓等處，過去曾多次勸導，但對方卻屢勸不聽，也因堆積易燃物眾多，導致火警發生時逃生無門，釀成慘劇。

▲▼台中市南區美村路二段3層樓透天厝火警釀1死。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中市南區美村路二段3層樓透天厝火警釀1死。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中市南區美村路二段3層樓透天厝火警釀1死。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲里長表示，該戶人家資收物堆滿門口、騎樓，過去曾多次勸導。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中市消防局1日凌晨3時18分接獲通報，立即派員前往現場灌救，當時火勢已經全面燃燒，濃煙還波及鄰近住戶；據悉，火場內一度有7人受困，幸最終均全數救出，惟受困在2樓的屋主妻子王女(64歲)獲救時已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍於到院前宣告死亡。

當地里長透露，該戶一家5口經濟並不寬裕，平時從事資源回收工作，曾申請低收入戶，但條件不符因此未通過；里長表示，該戶時常撿拾資收物，並堆積在1樓門口、騎樓處，影響巷內交通，過去也曾屢屢遭到民眾反映，因此他也曾數次到場勸導，要求屋主清除資收物，甚至環保局也曾來強清1、2次。

里長說，該戶人家就是「講一次、做一次」，當下勸導時會改善，但後來就又故態復萌，「說真的，也算是屢勸不聽拉！」里長表示，此次火警的起火點位於1樓，加上1樓門口、騎樓又堆放許多資收易燃物，因此導致火勢一發不可收拾，該戶人家也逃生無門，一度受困，最終釀成1死悲劇。

▲▼台中市南區美村路二段3層樓透天厝火警釀1死。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲當地里長接受媒體採訪。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中市南區美村路二段3層樓透天厝火警釀1死。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中市南區美村路二段3層樓透天厝火警釀1死。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中市南區美村路二段3層樓透天厝火警釀1死。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中市南區美村路二段3層樓透天厝火警釀1死。（圖／記者鄧木卿攝）

▲火警發生後現場焦黑一片。（圖／記者鄧木卿攝）

▼該棟透天民宅凌晨發生火警，火勢一度猛烈。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中市南區美村路二段3層樓透天厝火警釀1死。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中市南區美村路二段3層樓透天厝火警釀1死。（圖／記者游瓊華翻攝）

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