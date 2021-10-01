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整形名醫邀品酒撿屍輕熟女！無法勃起改用手　判囚4年今將入獄

▲整形名醫張耀元被爆酒吧下藥性侵正妹，檢方諭令20萬交保。（圖／翻攝自京硯聯合診所）

▲整形名醫張耀元涉嫌性侵，北檢今傳喚張到案發監執行。（圖／翻攝診所）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

已婚整形名醫張耀元3年前趁1名輕熟女喝醉時性侵得逞，事後辯稱兩情相悅，還暗指「被害人主動獻身」，且他無法勃起所以沒性交，但法院根據監視器拍下被害人一路醉到無法自行走路、加上被害人醒來察覺被張用手指侵入等證據，依趁機性交判刑4年定讞，台北地檢署訂1日傳喚張耀元到案，確認身分後發監執行。

▲▼整形名醫張耀元邀品酒撿屍輕熟女！無法勃起改用手　判囚4年今將入獄。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張耀元在律師及爸媽的陪同下報到。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

張耀元曾任台北馬偕整形外科主治醫師、台灣微整形醫學會副祕書長、京硯聯合診所醫師，因為專長經常上電視、廣播節目，形象良好，事發時正準備將事業拓展到大陸發展。

但在2018年初，張因為工作需要人手，透過友人介紹被害女子認識後，相約到台北市中山區紅酒餐廳吃晚餐，接著轉戰酒窖續喝到隔天凌晨，被害人接連喝了香檳、紅、白酒已經醉了，被張耀元帶到附近旅館開房間。

被害人在法庭上多次泣訴，「醒來時以為自己在作夢，怎麼可能在一個陌生的空間醒來」，當時張男正在她身上動作，「他沒有完全勃起，就改用手指插入1、2分鐘以上」，被害人表示當時頭很暈想推開張男，才發現沒有力氣。張男辯稱，2人進飯店後，是被害人拉著他親吻、擁抱後，張男承認有嘗試要性行為，但因為伊沒勃起，就放棄了。

高院更一審根據監視器畫面，認為被害人離開酒吧及進入飯店房間時，確實處於酒醉、意識不清，還會撞到電梯，顯然已經酒醉意識不清，張男為圖一己性慾滿足，趁被害人酒醉性侵，犯後猶飾詞狡辯，暗指被害人主動獻身，難認有悔改之心等理由，判張徒刑4年，張男隨即自行去做測謊，希望上訴證明自己說的是實話，仍在2021年8月被最高法院駁回定讞。

▲▼整形名醫張耀元邀品酒撿屍輕熟女！無法勃起改用手　判囚4年今將入獄。（圖／記者黃宥寧攝）

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