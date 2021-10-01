性侵輕熟女判4年！整形名醫上囚車喊「我無辜」：她跟我要4800萬

記者劉昌松、黃宥寧、莊智勝／台北報導

已婚整形名醫張耀元遭一名輕熟女指控酒後性侵，事後遭依趁機性交罪判處有期徒刑4年定讞。今(1日)張耀元頂著一顆大平頭前往台北地檢署報到，確認身分後等待發監執行，在走上囚車前，張耀元面對媒體堵訪，面露怒色，大喊「我是無辜的」、「她(女方)跟我要了4800萬，你們覺得合理嗎？」

名醫張耀元曾任台北馬偕整形外科主治醫師、台灣微整形醫學會副祕書長、京硯聯合診所醫師，因外表斯文、口條良好，經常上電視、廣播節目；不料張卻遭一名輕熟女指控性侵，因此遭判刑定讞，入監服刑。

▲張耀元理了個大平頭，面對媒體堵訪，臉上顯露怒容。（圖／記者黃宥寧攝）

回顧案情，張耀元2018年初透過友人介紹與被害女子認識，相約到北市中山區紅酒餐廳吃晚餐，接著轉戰酒窖續喝到隔天凌晨，女子接連喝了香檳、紅、白酒，凌晨時分已不勝酒力，張耀元見有機可趁，便將女子帶到附近旅館開房間。

被害女子在法庭上多次泣訴，「醒來時以為自己在作夢，怎麼可能在一個陌生的空間醒來」，當時張男正在她身上動作，「他沒有完全勃起，就改用手指插入1、2分鐘以上」，被害人表示當時頭很暈想推開張男，才發現沒有力氣。張男辯稱，2人進飯店後，是被害人拉著他親吻、擁抱後，張男承認有嘗試要性行為，但因為沒勃起，就放棄了。

高院更一審根據監視器畫面，認為被害人離開酒吧及進入飯店房間時，確實處於酒醉、意識不清，還會撞到電梯，顯然已經酒醉意識不清，張男為圖一己性慾滿足，趁被害人酒醉性侵，犯後猶飾詞狡辯，暗指被害人主動獻身，難認有悔改之心等理由，判張徒刑4年，張男隨即自行去做測謊，希望上訴證明自己說的是實話，仍在2021年8月被最高法院駁回定讞。

今張耀元在上午8時58分於父母親及律師的陪同下前往北檢報到，確認身分後等候發監執行。稍早張耀元在警方的戒護下走上囚車，面對媒體大陣仗拍訪，脫下帽子的張耀元頂著一顆大平頭，面露怒容，憤怒地直呼「我是無辜的！她(被害女子)跟我要了4800萬，你們覺得合理嗎？說我下藥，結果驗出來完全沒有藥；她又說她酒量很好，結果喝了半瓶酒就……」張耀元還來不及把話說完，隨後就被警方推上囚車。

▼張耀元話還來不及講完，就被警方推上囚車。（圖／記者黃宥寧攝）