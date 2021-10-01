疑洩密給美國　中國公安部前副部長孫力軍被雙開

▲中共公安部前黨委委員、前副部長孫力軍因為嚴重違紀被雙開。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中共中央紀委國家監委9月30日通報，公安部前黨委委員、前副部長孫力軍因為嚴重違紀，在抗疫期間擅離職守、私藏大量機密資料、肆意進行權錢交易，非法接受巨額財物，決定開除其黨籍及公職（雙開），至於其涉犯罪問題均移送檢察機關依法審查起訴。

孫力軍2020年2月曾以中央指導組成員身分，前往武漢督導新冠疫情防治工作，同年4月被中紀委、國家監察委以「涉嫌違紀」進行黨紀、政紀調查，當時公告並未曝光其具體違紀、違法事項，但外傳他疑似洩露新冠肺炎（新冠病毒）疫情關鍵機密給美國，不過消息未得到證實。

中共中央紀委國家監委今年9月30日通報，表示孫力軍政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散佈政治謠言，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本；為實現個人政治目的，不擇手段操弄權術，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全。

通報指出，「孫力軍狂妄自大，恣意妄為，大搞特權，在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動」、「使用公安偵查手段對抗組織審查，違背組織原則，在組織詢問時不如實回答，大肆賣官鬻爵、安插親信、佈局人事，嚴重破壞公安政法系統政治生態」。

通報又指出，他無視中央8項規定精神，生活腐化墮落，長期收受大量貴重物，長期接受可能影響公正執行公務的宴請、高級消費娛樂活動，長期安排私營企業主租用高級寓所供其使用，長期沉溺於各種奢靡服務；毫無道德底線，大搞權色、錢色交易；極度貪婪，大肆進行權錢交易，非法收受巨額財物。

通報最後指出，孫力軍嚴重違反黨的政治、組織和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，情節特別嚴重，性質特別惡劣，影響極壞，應予嚴肅處理，經中共中央批准後決定予以開除黨籍處分、國家監委給予其開除公職處分（雙開），至於其涉犯罪問題均移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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