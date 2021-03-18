整頓語音社交軟體及「深度偽造技術」　陸網信辦約談11間企業

▲Clubhouse因網友討論涉及敏感議題在大陸遭下架。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

變臉軟體Avatarify及即時語音社交軟體Clubhouse一度在大陸爆紅，許多藝人及學生爭相使用，在社群網路上討論熱度極高，不過，由於軟體涉及隱私及「過度開放」的話題，先後在大陸下架。不僅如此，大陸網信辦及公安部近日也聯手出面整頓「網路安全」，約談小米、快手及騰訊等11間企業，加強網路新技術新應用安全評估。

▲利用Avatarify軟體製作的變臉影片，一度在大陸爆紅。（圖／翻攝雷鋒網微信公眾號）

《澎湃新聞》報導，針對近期未履行安全評估程序的語音社交軟體和涉「深度偽造」技術的應用，國家網信辦、公安部指導地方網信部門、公安機關依法約談映客、小米、快手、字節跳動、鯨准數服、雲賬戶、喜馬拉雅、阿里巴巴、網易雲音樂、騰訊、去演等11家企業，督促其按《網絡安全法》等法律法規及政策要求，認真開展安全評估，完善風險防控機制和措施，並對安全評估中發現的安全隱患及時採取有效整改措施，切實履行企業信息內容安全主體責任。

根據大陸《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》，出現具有輿論屬性或社會動員能力的訊息服務上線，或訊息服務增設相關功能；使用新技術新應用，使訊息服務的功能屬性、技術實現方式、基礎資源配置等發生重大變更；用戶規模顯著增加等情形，互聯網訊息服務提供者應當自行開展安全評估，對評估結果負責，並向網信部門和公安機關提交報告。

前陣子在大陸爆紅的「螞蟻呀嘿」，便是透過Avatarify軟體的「換臉」特效登鼎大陸地區App Store 應用免費榜首，再加上不少明星跟風使用，讓Avatarify連續數天霸榜。不過，這股風潮也引起大陸官方注意，緊緊7天便被勒令下架。

此外，紅遍全球的即時語音社交軟體Clubhouse在未經審查的情況下，一度讓大陸網友在平台上可以暢所欲言，和全球各地民眾討論官方認定的「禁忌話題」，同樣遭到下架命運。