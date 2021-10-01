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桃園兒童公園「色情入侵」！掃QR code驚見火辣內衣妹…家長傻眼

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園中壢文化公園地下停車場入口驚現導向色情網站的QR code。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

為做好防疫，許多店家及人潮容易聚集的出入口都設有QR code條碼，提供民眾掃瞄或紙本填寫，不過位於桃園中壢文化公園地下停車場的QR Code卻被立委踢爆，掃進去竟不是寄送1922的簡訊，而是色情網站的清涼照，讓她不禁痛批，附近就是桃園首座「兒童駕駛訓練公園」，若被小孩看到情何以堪，質疑交通局的管理出現漏洞。

桃園市議員謝美英近日在質詢時指出，斥資4.3億、完工啟用不到一年的「文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園」入口處QR Code，竟然被色情網站利用，出現兒童不宜的不雅照，怒轟「現在的小朋友都有手機，在門口的QR code掃下去卻出現穿著火辣內衣的女性清涼照，這樣妥當嗎？幾次會勘還是沒有辦法解決」。

▲謝美英指出，公園入口處QR Code疑似被色情網站利用，質疑管理出現漏洞。（圖／翻攝自Facebook／謝美英）

▲謝美英指出，公園入口處QR Code疑似被色情網站利用，質疑管理出現漏洞。（圖／翻攝自Facebook／謝美英）

謝美英直言，文化公園既然以親子為主題，小朋友行的安全、杜絕色情網站、婦幼人身安全等等，管理上要比一般公園更專業，要求交通局立即改善上述各項缺失。對此，交通局長劉慶豐表示，該公園停車場共設置2面實聯制QR Code、2面檢舉違規停車的QR Code，連接到色情網站QR Code疑似是被人張貼的違規小廣告。

桃園市交通局透露，目前違規的廣告已經撕下，未來將會協同區公所加強管理，後續也會追查張貼違規廣告人員，進行相關裁罰。

另外，謝美英也提到，公園內的硬體狀況頻頻出包，包括地下停車場內的車格、車牌查詢系統，民眾點進去要查詢時，竟跳出「無法打開網頁」的簡體字，而停車場的標誌牌面掉落後，還被塞在機房管線後方，甚至連殘障廁所都有出現關閉不能使用的情況，要求市府的品管及施工品質必須改善。

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