「挖眼男」讓人想到鄭捷！精神科醫師打臉潘孟安　曝他可能4去向

▲屏東「挖眼男」（左，翻攝畫面）讓精神科醫師沈政男想起鄭捷（右，資料照片）。

屏東發生震驚社會的「徒手挖眼」事件，精神科醫師沈政男點出現今社會不容易找到對精神病患更的好處置，認為民眾在憤怒之餘，應該探討的是犯案者為何屢次傷人的原因，是精神狀況未緩解？還是合併人格疾患與藥酒癮，或者其他問題，他點出「4個如果」，分析「挖眼男」可能的4條路。

文／沈政男／精神科醫師

【精神病房不是縣長開的】

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屏東發生疑似精神病患因被超商店員勸導戴上口罩，憤而攻擊對方導致眼睛受傷事件，縣長潘孟安臉書隨即被民眾灌爆，於是他趕緊在臉書說：已經要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理。

長期，是多長？精神病患該住院多久，先前住得夠不夠久，以及是否因此導致暴力事件，都不是一件簡單的事，不能因為民意沸騰就凌駕專業。

精神病房，不是縣長開的，更不是你可以要求收治多久就多久。

這類社會案件一再發生，你可以輕易看出都是原地踏步，不管是社會反應、討論，與醫療與司法處理，其實都沒什麼進展。

原因就出在：這類案件牽涉醫療、司法、衛政與社政，更與整體社會對精神病患的看法有關，不容易找到一個更好的處理方案。

比如這幾年，竟然用什麼「社會安全網」來與精神病患長期安置問題掛勾，根本就是附和「不定時炸彈」這樣的社會偏見。

會這麼做，就因為對政治人物來說，精神病患只要不犯案、不影響我的民調，就天下太平了，其他沒有我的事。

這完全凸顯了對精神病本質的無知。

事實上精神病患幫大家乘載了精神病基因，今天如果不是他們發病，那些基因就可能落在其他人身上，讓其他人與他們的家庭受苦。

精神病是一種慢性腦疾病，而病因主要是因為先天基因啦！精神病患幫大家乘載了這樣的基因，是社會對他們有所虧欠，怎麼會把他們當成「不定時炸彈」呢？

這是一個基本狀況，問題是：為什麼絕大多數精神病患都不會犯案，卻有極少數人做這樣的事？

這是討論這類案件的眉角，可惜，不只是一般人，連專業人員也經常搞不清楚。

比如屏東這起傷眼案件，到底是因為精神症狀導致犯案，比如受到幻聽或妄想指使，或者本身就有個性衝動、魯莽的傾向，甚至可能受到酒精或毒品的影響，都必須先弄清楚。

重點來了，老師只講一次：如果是精神症狀影響，那就只需精神醫療，而如果治不好，那就一直住在精神病房，事實上台灣現在隨時都有兩、三萬精神病患以院為家，長期住院。如果是性格問題，已達性格疾患程度，那麼需要司法精神病房給予特別監護，避免再犯，比如挪威夏令營槍擊案兇手便是自戀型人格障礙。至於如果是藥酒癮，那必須視同一般人的不負責任行為，讓他們關到一般監獄。

有沒有看到行刺雷根總統的辛克萊，即將無條件釋放？他當時的診斷莫衷一是，幾乎沒有確定的精神病症狀，而是以人格障礙為主，於是關在聖伊莉莎白醫院幾十年，那醫院原本是美國的療養院，但美國因為去機構化，早就把療養院都改成強制住院與司法住院的病房了，比如聖伊莉莎白醫院。

台灣現在說要開設六個司法精神病房，其實功能上與現有的慢性病房重疊了，絕大多數這類犯案者只需要一般精神病房就能處理，只有少數合併嚴重人格疾患的犯案者需要特別戒護。

證據：從龔重安、王景玉、賴亞生，一直到台鐵殺警案，這些犯案者在一般精神病房就能照顧。

問題其實在於：你要讓他們住多久？是不是縣長說不能出院就不出院？

不是嘛！龔重安是因為根本沒人鼓勵他就醫，王景玉是因為強制治療流程太繁瑣，而賴亞生是因為社區強制治療零零落落，至於台鐵殺警案，從頭到尾，從醫療到司法，都有問題。

回到屏東傷眼案，應該先探討到底犯案者屢次在社區傷人是什麼原因，是精神症狀沒有緩解，還是合併人格疾患與藥酒癮，或者其他問題，然後依上述分析來處置，而非不分青紅皂白在那邊亂呼籲一通。

比如有人扯到強制治療門檻，事實上此案犯案者先前是自願住院還是強制住院？如果是自願住院，回家後才又惡化，那就跟強制住院沒什麼關聯。

如果出院時病情緩解，因為停藥才又惡化，那就必須倚賴社區精神醫療，而如果病患拒絕，就可以啟動強制社區治療，到家裡幫忙給藥或打針。

至於如果是合併嚴重人格疾患，個性本來就暴力，那就住到司法精神病房，直到暴力傾向消失才可出來。這牽涉到司法的監護處分期限問題，必須修法。

而如果是藥酒癮，比如精神症狀已經緩解，就只是當天喝酒或吸毒，那就用一般監獄來給予拘禁。

報告完畢。是不是相當清楚？參考參考，我曾經到台灣高等法院演講。

走筆至此，又想起了鄭捷。最適合鄭捷的就是司法精神病房，可惜他生在當代台灣。

※本文獲得沈政男醫師授權。