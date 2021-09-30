蔡英文出席社會宅開工動土　7月已祭出2招抑制房價炒作

▲總統蔡英文出席「國家住都中心社會住宅」開工動土典禮。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文30日赴新北出席「國家住都中心社會住宅」開工動土典禮，強調推動社會住宅，是落實居住正義的關鍵措施，政府8年20萬戶的目標，希望透過中央和地方緊密合作，強化推動的量能；同時，面對炒作房價的問題，她提到7月上路「實價登錄2.0」、「房地合一稅2.0」上路，可抑制炒作，維持房價平穩。

蔡英文在致詞時，首先恭喜「稚匯・好室」以及「懷石・好室」兩處社會住宅，今天同時動土，是「國家住宅及都市更新中心」的首發案件，從設計、規劃、發包，全程都由住都中心一手包辦。

蔡英文指出，這兩處社會住宅，未來都規劃要取得綠建築標章、智慧建築標章，以及耐震設計標章，相信可以為民眾提供兼具生態環保、智慧便利，以及安全健康的優質居住空間。

蔡英文說，這兩處動工，展現住都中心落實社會住宅政策的效率和量能，住都中心的網站，不是在招標就是在決標，真的是緊鑼密鼓、加速進行中。

蔡英文肯定內政部次長花敬群帶領的住都中心，「他們經常被我盯進度，而且盯得很緊，應該壓力是很大」。她強調，實現居住正義，是非常重要的施政目標，會用多元的政策措施逐步來落實。

蔡英文表示，「實價登錄2.0」以及「房地合一稅2.0」，都已經在今年7月上路，透過讓房價更公開透明，並且對短期持有買賣加重課稅，可以抑制炒作，維持房價平穩。

蔡英文指出，推動社會住宅也是落實居住正義的關鍵措施，從她上一個任期，就積極推動修法工作，並且設置住都中心，完成這些基礎工作，就可以用更快速，更有效率的方式，推動社會住宅。

▼總統蔡英文出席「國家住都中心社會住宅」開工動土典禮。（圖／總統府提供）

