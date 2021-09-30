落實犬貓絕育　台東縣府離島及巡迴各鄉8場次犬貓免費絕育

▲台東縣政府舉行離島及巡迴各鄉8個場次犬貓免費絕育。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

為減少遊蕩犬貓數量，以及協助鄉鎮村里民眾家犬、貓絕育，台東縣動物防疫所與「台東縣關懷生命協會」、「台灣之心愛護動物協會」等單位，於9月30日及10月29日起，分別前往蘭嶼地區，以及下鄉巡迴辦理8個場次犬貓免費絕育活動。

台東縣政府每年皆補助民眾帶自家犬貓至轄內動物醫院做絕育手術，為協助偏鄉民眾家犬、貓絕育，減少不當繁殖，積極邀請動保團體、獸醫師團隊至各鄉鎮及離島舉辦絕育活動，其中，30日起至10月3日有「台東縣關懷生命協會」協辦的蘭嶼鄉絕育活動、及10月29日至11月8日則由「台灣之心愛護動物協會」前往長濱鄉老人會館等地舉辦8個場次免費下鄉巡迴絕育活動。

動防所所長黎煥棠說明，動物保護法已將家犬貓絕育列為飼主的責任，飼養的家犬貓除非有申報免絕育，否則都應該完成絕育，違反者可處新台幣5萬元至25 萬元罰鍰，請民眾應儘速為飼養的犬貓辦理絕育，以免受罰。

8個場次免費下鄉巡迴絕育活動採預約方式，不受理現場報名，可洽台灣之心愛護動物協會，電話04-26261478、0911782978、0978172978，報名網址：https://reurl.cc/XlVqmM，歡迎民眾踴躍響應。