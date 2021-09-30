第十一輪BNT可供112萬人！　莊人祥：49歲以下一般民眾有機會

▲首批客製化標籤BNT到貨。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

首批客製化標籤的54萬劑BNT也於今（30）日凌晨抵台。指揮中心也公布，第十一輪打BNT，預計10/13～10/20開打。發言人莊人祥公布接種對象，約有112萬人符合接種資格，因為校園缺口人數減少14萬人，會就釋出疫苗數進行人數精算，49歲以下的一般民眾也有望打到。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨238萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑、第二批9月9日91萬劑，以及於今日送達的54萬劑。本批疫苗效期至2022年2月8日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

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近日疫苗到貨屢傳，鴻海集團創辦人郭台銘在臉書表示，明日又有60萬劑到貨，10/4日也有20多萬劑。指揮中心發言人莊人祥下午在記者會中公布BNT接種規劃，因為目前仍在封緘檢驗中，會先提供給第九類，還有12-22歲民眾。

此外，校園接種缺口原本估計有30萬人，但今日評估僅16萬名學生受影響，多了14萬劑確定放寬到49歲以上，預計施打時程在10/13-10/20左右。

第十一輪疫苗除了接種BNT外，莊人祥另表示也會開放第二劑AZ疫苗，接種對象為8月6日前打接種第一劑的民眾，預計會開到55歲以上一般民眾，約有65萬人打得到。