高端不用平台預約！20歲以上可直接到醫療院所打

▲高端疫苗開打。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心公布高端疫苗最新接種規劃，除了平台預約，持續開放到醫療機構接種，只要滿20歲以上，可打第一劑，或者接種滿28天可打第二劑。





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▲有關高端疫苗接種說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，截至本(2021)年9月30日，共72.4萬人接種第一劑高端疫苗，其中3.9 萬人已完成兩劑接種。為提升有意願接種第一劑高端疫苗或需接種第二劑高端疫苗民眾之接種便利性及可近性，指揮中心已協調衛生福利部所屬醫院持續開設高端疫苗接種門診，另已於本年9月27日函請各縣市政府衛生局依轄內高端疫苗庫存量、接種量能與接種可近性，開放符合接種資格民眾接種；此外，後續指揮中心將陸續配送高端疫苗，請衛生局後續評估增設及公告高端疫苗接種院所。

指揮中心指揮官陳時中下午說明相關服務，高端除了預約之外，持續開放要打可到醫療機構打，如診所、所有部立醫院都有開放20歲以上打高端疫苗。

指揮中心強調，民眾除可透過於各期程「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約接種，亦可逕洽地方衛生局詢問有提供高端疫苗接種服務之醫療院所或各部立醫院，並事先電洽院所確認後進行預約。指揮中心另表示，高端疫苗除提供單劑型預充填式包裝之外，亦將同時供應多劑型疫苗，包裝為每瓶10人份，每人每劑接種0.5ml。