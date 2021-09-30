北捷月台「3根喇叭裝置」能不能坐？　4千人歪樓：能遇到孔劉嗎

▲先嗇宮的藝術裝置，引發討論！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

「這到底是不是給人坐的？」一名男網友困惑直呼，某次去先嗇宮捷運站，累了想坐下來休息，無奈眼前景象只有激似喇叭的造型裝置，屁股坐下去後，根本無法支撐太久，讓他非常傻眼。文章曝光後，引發千名網友朝聖，由於韓國影集《魷魚遊戲》正夯，有人笑問「能遇到孔劉嗎？」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，日前搭乘北捷中和新蘆線時，發現先嗇宮站月台，沒有椅子可以坐，只有類似喇叭造型的裝置，讓原PO皺眉驚呼，「我有點搞不清楚，這到底是不是給人坐的？還是裝置藝術？」

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文章轉貼到爆料公社，引發4千多名網友關注，紛紛胡鬧歪樓「會不會是嗩吶，拿來吹的」、「無聊的時候該捷運站有鼓棒可以借，請洽站內服務人員」、「為了不讓流浪漢長時間休息的設計，很多大城市都有！但是在站內很少見」、「跳鋼管舞的」、「沒看標題...我還以為是燈罩」、「我就問一句，能遇到孔劉嗎」、「旁邊是不是有人在鬥紙牌」。

有苦主抱怨，「坐過好幾次，不建議老人坐，很滑容易跌倒」、「超難坐，坐上去就滑下來，可當溜滑梯」、「先嗇宮站的椅子真的超難坐，不撐著會滑下去，懷孕的時候想坐一下都要跑去站外的長椅」。

▲網友直言很難坐！（圖／翻攝爆料公社）



事實上，激似喇叭、嗩吶的公共藝術作品，真正名稱為「三重奏」，出自王品懿╱王品捷創意團隊，由不鏽鋼、塑酯纖維打造。

據中時新聞網指出，捷運局指出，考量民眾乘坐時間不長，「三重奏」椅的弧度設計部份有特別調整，可讓遊客起身更方便，且邊緣部分有一圈凸起造型，可防止臀部滑落。另外，「三重奏」不銹鋼材質，象徵著三重「工業城市」的內涵，捷運局則強調，藝術品是設計師巧思，並不會擅自更改。