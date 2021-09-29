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當街擄人畫面曝！倉庫擺「靈堂陣」動私刑：沒處理好就埋起來

▲▼三重當街爆發擄人案件，警方趕抵將嫌犯壓制成功營救被害人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重當街爆發擄人案件，警方趕抵將嫌犯壓制成功營救被害人。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名張姓男子數年前透過吳男介紹，投資水產進口生意千萬元，不料經營不善倒閉後老闆失蹤，張男只好找吳男興師問罪，28日上午10時許他夥同另外4人，在三重區碧華街將吳男強押上車，帶往彰化市某倉庫用刑，現場擺滿葬儀用花籃、紙紮屋，嫌犯還恐嚇「沒處理好就把你埋起來」，所幸三重警方及時南下成功營救，將張男等5人當場壓制帶回偵辦。

據了解，主嫌張姓男子與被害人吳男（均35歲）為熟識好友，張男聲稱多年前透過吳男牽線，讓他得以投資一門水產進口事業，沒想到1千多萬元丟進去，公司卻因老闆經營不善倒閉，讓他不免懷疑吳男是否早已與老闆串聯好，自己只是呆蠢受騙的肥羊。

張男越想越不甘心，加上聯繫不上老闆，決心擄走老友吳男問個清楚，28日上午10時許他與另名張姓（33歲）、林姓（26歲）、黃姓（26歲）、施姓（35歲）男子至三重區碧華街等候，趁吳男將孩子送給保姆照顧後，強行將他拉上車駛離現場。

▼吳男被強行拉上車載往彰化。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重當街爆發擄人案件，警方趕抵將嫌犯壓制成功營救被害人。（圖／記者陳豐德翻攝）

三重警方接獲民眾報案後組成專案小組追查，經調閱監視影像後，鎖定2台車輛涉嫌重大，發現他們行駛高速公路開至彰化河濱路的一家工廠，專案人員隨即驅車前往，在案發8小時後成功營救被害人，並查扣電擊棒1支、木棍1支、辣椒槍1支、手電筒棍4支、手機7支等證物。

被害人在車上以及倉庫內皆受凌虐，所幸送醫後並無大礙，但他僅向警方透露是投資糾紛，不料吳男事後卻向媒體投訴，懷疑幕後真正的糾紛原因是期貨買賣，主使者可能是某期貨富商，而富商妻子是模特兒出身的女藝人；對此警方並無接獲相關資料，也正在清查案發的真正原因，全案訊後將張男等5人依照害自由、傷害等罪嫌移送新北地檢偵辦。

▼倉庫內擺滿殯葬用品，吳男被囚禁此處且遭用刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重當街爆發擄人案件，警方趕抵將嫌犯壓制成功營救被害人。（圖／記者陳豐德翻攝）

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