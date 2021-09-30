飲料店茶桶「爬滿白滑汙垢」！女店員2張噁照揭穿　同業喊不正常

▲原PO刷過以後還是一大層茶垢。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

飲料店都會擺好幾桶泡好的茶，不過客人都不知道茶桶內部長怎樣，竟然就有無良店家從不認真洗茶桶，內部結了一層厚厚的水垢與茶垢，輕輕一摳就有汙垢漂在水面，且整間店連同老闆都默許這狀況發生，令她實在頭皮發麻。

原PO在Dcard表示，她到這間飲料店打工半年大開眼界，為了趕準時下班，同事收店都用菜瓜布隨便刷一下茶桶內部，幾乎只是快速滑過而已，「我第一次刷的時候真的非常驚訝，茶桶顏色完全剝落，底下一圈都是白白滑滑的垢」，汙垢厚到甚至會越刷越髒，「刷完浮在上面的垢沖再多次也都一樣沖不乾淨」。

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▲店長也放任這狀況。（圖／翻攝自Dcard）



原PO透露，不僅茶桶布滿汙垢，「茶桶跟茶嘴的連接洞真的超級髒，手一伸進去整個洞都是滑滑白白的」，用手指一搓能明顯看到水垢與茶垢一塊塊地剝落，用棉花棒還會挖出大塊黑垢，「群組上面的記事本有打說要泡酵素，但老闆酵素用完也不馬上買，根本不把清潔當一回事。」

原PO指出，她過去有在其他飲料店打工的經驗，從沒遇過這情況，其他店的茶桶內壁都乾淨到發亮，下班前也會徹底、有SOP的清潔，直到來這間店打工才知道，原來有些店家的茶桶內部這麼噁心。

網友驚呼，「在飲料店工作以員工的角度告訴你絕對不正常」、「代表我可能不知不覺喝了很多茶垢？」、「那些茶垢就很像是一般我們家裡老舊的水管，裡面都會有水垢但是流出來的水還是透明的感覺」、「這應該是少數吧…待過三家飲料店有兩間是同品牌的，都很乾淨欸」、「拜託這根本不正常，我在連鎖飲料店工作都有教茶桶怎麼清，我們是每天都要泡酵素，泡15分鐘才能倒掉。」