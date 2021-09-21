1000cc綠茶17元！他好奇「比水還便宜」成本多低　網：一滴就整桶

▲飲料店成本最高的是租金與人事。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

飲料幾乎已經離不開台灣人的生活，不過現在飲料越來越貴，有些甚至比便當還要貴，有網友最近發現，家裡附近有間連鎖飲料店「綠茶1000cc只要17元」，比超商賣的還便宜，讓他不禁好奇飲料成本到底多低，老闆1000cc賣17元竟然還有賺？

原PO在PTT表示，他家附近那間飲料店最便宜的就是綠茶，同樣去超商挑一款最便宜的綠茶，大瓶盒裝600cc也要25元，一般手搖店大約30元，這家飲料店1000cc竟然20元有找，實在便宜到讓他有點懷疑，「他這樣要賺什麼？有沒有人有賣過飲料的可以講一下？這種便宜茶喝久了身體會不會壞掉啊？」

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▲太便宜的查可能是加香精。（示意圖／記者李毓康攝）



網友指出，市面上的手搖店茶飲使用茶葉沖泡，但茶葉價格落差很大，一杯公道價30元上下；如果是過於便宜的茶飲，就有可能是使用香精製成，一小滴就能做出一大桶無糖茶，「一點點香精稀釋後變成一大桶」、「只要一滴給你滿滿味道」、「去食品材料行走一趟，飲料根本暴利」、「好市多紅茶骨灰壇裝，一包算起來2塊多」、「我朋友在台中鄉下開一間飲料店，本來是做好玩的，結果附近很多農夫跟建築工人都一次買幾十杯，一個月淨利10～30萬。」

從早餐店也可以觀察到此現象，老闆娘都會貼心詢問要不要飲料，因為飲料才是真的最好賺的商品，成本低、製作簡單，比其他要煎炸的早餐利潤更高，「早餐店不買飲料，老闆娘都很失望」、「早餐店一定要推飲料啊，賣一杯賺一杯」、「早餐店真的煩每次都要問需要飲料嗎哈」。