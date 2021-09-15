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女店員嗲問「想喝什麼呢？」　他點珍奶下秒爆衝擊：相信傳說了

小心使用_重點處理過配圖_食安問題,餐飲店,小吃店,路邊攤,飲料店,炸雞店,雞排店（圖／記者陳明仁攝） 請注意 本系列照片上傳後台 皆分原圖及經馬賽克處理 配圖取用時請特別留意 尤其重點部份馬過的照片 仍可依店面陳設揣度猜測一二 尤其負面報導時更要謹慎 謝謝

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到手搖飲店買飲料，震驚直擊女店員從軟萌、有禮的模樣，轉變成霸氣模式，讓他忍不住直呼，「開始相信店員人格分裂的傳說了！」一席話引起共鳴，不少人笑說，「你知道的太多了」、「我以前做客服就是這樣，改不了」。

網友在「外送員的奇聞怪事」發文提到，當天一到飲料店，女店員便給予微笑，並用甜甜的娃娃音說「請問今天要喝點什麼呢？要不要參考我們的新產品呢？」

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在他點完波霸奶茶半糖去冰後，女店員依舊溫柔地說，「好的呦！這邊幫您結帳，收您XX元，等號碼取餐喔！」怎料，就在他退到一旁等候時，妹子迅速轉過頭，對著內場用男性柔道九段的聲音吼著，「珍奶半糖去冰快點啦！」

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

這一幕讓他驚呆，不禁大呼「我開始相信，飲料店店員人格分裂的傳說了！萌妹子的體內，原來住著另一個人，就像後街女孩一樣。」

對此，網友們十分有感，紛紛回應「有畫面出來了」、「在男友面前連瓶蓋都轉不開，在家裡單手就能扭斷弟弟的天靈蓋」、「很有職業道德呀」、「笑死，我有這個影片的畫面了」、「這不是服務業的專長嗎」、「很正常啊」。

另外，不少同為服務業的人也笑說，「做了10年飲料店的經驗告訴你，是真的」、「只要是服務業都會這樣」、「沒事~站櫃檯的專業技能」、「我也是這樣欸」、「再告訴你，電話客服人員也是，我之前做電話客服，和平常說話的聲音完全不同」。

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