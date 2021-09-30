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秋冬流感恐反撲！與新冠雙夾擊　醫籲高危族群「3大疫苗」都要打

▲▼李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提醒注意秋冬新冠流感夾擊，肺炎鏈球菌伺機而動。（圖／記者洪巧藍攝）

▲李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提醒注意秋冬新冠流感夾擊，肺炎鏈球菌伺機而動，拳擊國手黃筱雯（右）擔任衛教宣導大使。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

在新冠疫情影響下，過去兩年流感並未出現大流行，感染科專家分析，近期國人陸續施打新冠疫苗，若新冠被壓制，流感等病毒恐怕會反撲，侵襲性肺炎鏈球菌引起肺炎感染問題也需重視。接下來秋冬，呼籲年長及慢性病等高危險族群，除新冠疫苗外，還有流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗這3大與呼吸道疾病相關疫苗都應該接種。

今年公費流感疫苗明（10/1）天就要開打了，新冠疫情尚未解除，又將面臨流感季，還有肺炎鏈球菌伺機而動，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會今天舉行記者會，以「新左流右肺」為衛教宣導主軸，提醒主動接種疫苗，全面提升保護力。

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李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院院長黃立民說明，國際知名期刊近期訪問相關專家，預估今年流感趨勢，其中2/3認為今年冬天流感將大流行，主要原因正是這兩年沒有流行，很多人沒有暴露流感病毒，免疫反應沒有被激發，可感染人口增加，創造流行條件；另一方面，今年陸續接種新冠疫苗，若新冠被壓下，其它病毒就會反撲。

此外，雖然國內去年流感、肺炎人數明顯下降，但從健保資料來看，嚴重肺炎需要加護病房患者並未減少，這顯示流感、肺炎鏈球菌並未消失，只是比較看不見、被壓抑得厲害。

▲▼李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提醒注意秋冬新冠流感夾擊，肺炎鏈球菌伺機而動。（圖／記者洪巧藍攝）

▲李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提醒注意秋冬新冠流感夾擊，肺炎鏈球菌伺機而動。（圖／記者洪巧藍攝）

而肺炎鏈球菌正是導致流感併發細菌性肺炎的主因之一，基金會執行長、台大小兒部感染科主治醫師呂俊毅指出，肺炎鏈球菌平時多半潛伏在人類鼻腔中，當人體因感冒或免疫力下降時，肺炎鏈球菌便伺機而動。今年疾管署最新傳染病統計顯示，2021年全國侵襲性肺炎鏈球菌感染症累積死亡數為流感併發重症死亡的16倍之多。

黃立民指出，肺炎鏈球菌感染最嚴重就是侵襲性感染，當細菌跑到血液，會隨血液在全身到處亂跑，腦部、骨頭、心臟、腎臟等都有可能，是死亡率最高的肺炎鏈球菌感染形式。

呂俊毅強調，面對新冠肺炎與流感的雙重夾擊，年長及慢性病等高危險族群應積極主動出擊，包含成年慢性疾病患者（慢性腎病變、慢性心臟疾病、糖尿病、慢性肺臟病等）、先天或後天免疫功能不全者、65歲以上長者、5歲以下兒童等為肺炎鏈球菌感染的高風險族群，在接種流感疫苗的同時，應主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性，自主提升保護力，以減低醫療體系的負擔。

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