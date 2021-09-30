別再叫她們「金釵」　蔡英文已正名「是受訓過的專業禮賓人員」

記者陶本和／台北報導

雙十國慶將至，銘傳大學由23位學生擔任國慶禮賓人員，30日正式亮相。事實上，過去禮賓人員被稱為「金釵」、「金帥」，但從2016年總統蔡英文上任以來，就已經改稱「禮賓人員」，並呼籲國人不要再稱「金釵」。

▲銘傳大學第37次參與國慶親善服務工作，精挑細選的男女同學對外展示幾個月來美姿美儀的訓練成果。（圖／記者湯興漢攝）



銘傳大學今（30日）上午舉行親善服務隊國慶禮賓記者會，23位國慶禮賓，開場時以8語言向媒體介紹自己，包含英語、法語、粵語、日語、韓語、客語等。隊長陳昭宇指出，今年依規定，所有的禮賓人員皆需全程戴口罩，因此，平時就訓練隊員正確戴口罩，以及提醒與會貴賓注意社交距離。

事實上，過去每逢國慶，都會稱呼禮賓人員為「金釵」、「金帥」，但從蔡英文2016年就任以來，就不再稱呼「金釵」，而是一律統稱「禮賓人員」，且男女各半，做一樣的事情，男女沒有區別。

蔡英文去年國慶時，特別透過臉書表示，過去大家稱呼禮賓人員「金釵」，但從2016年她的就職典禮開始，就已經改稱「禮賓人員」，他們有的人會很多語言，會急救，都是受過專業訓練的接待人員。

蔡英文更公開向國人呼籲，不要再稱呼他們為「金釵」，在工作的安排上，男女各半，做一樣的事情，不會有性別上的區別。

▲這已經是銘傳大學第37次參與國慶親善服務工作，精挑細選的男女同學對外展示幾個月來美姿美儀的訓練成果。（圖／記者湯興漢攝）

▲這已經是銘傳大學第37次參與國慶親善服務工作，精挑細選的男女同學對外展示幾個月來美姿美儀的訓練成果。（圖／記者湯興漢攝）