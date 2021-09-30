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日本第100屆準首相曾與「李登輝合影」　國史館曝光27年前青澀照

▲▼前總統李登輝在27年前，曾與還是眾議員的準首相岸田文雄合照。（圖／翻攝自Facebook／國史館Academia Historica）

▲前總統李登輝在27年前，曾與還是眾議員的準首相岸田文雄合照。（圖／翻攝自Facebook／國史館Academia Historica）

記者林彥臣／綜合報導

日本執政黨自由民主黨黨魁選舉結果29日出爐，由親台派的岸田文雄奪下總裁大位，將成為第100屆日本首相。台灣的國史館當天下午，就在臉書上發表一張照片，並且提示說明「即將成為日本第100任首相」，讓許多網友當場猜到就是岸田文雄。

河野太郎、岸田文雄、高市早苗以及野田聖子29日共同角逐自民黨新任黨魁，在第一輪投票中，河野太郎獲得255票、岸田文雄256票、高市早苗188票以及野田聖子63票。

由於最高得票票數過半，岸田文雄與河野太郎進入第二輪投票，由岸田文雄以257票高票當選，正式成為自民黨新任黨魁，預計10月4日將被選為第100屆日本首相，正式接任首相一職。

▲▼岸田文雄（Fumio Kishida）29日當選自民黨總裁，將任第100任日本首相。（圖／路透）

▲岸田文雄（Fumio Kishida）經過2輪的選舉，當選自民黨黨魁，成為第100屆的首相。（圖／路透）

國史館在岸田文雄確定當選之後， PO出一張西元1994年9月時，已故前總統李登輝接見一名日本眾議員的合照，邀請全民猜猜看「當年這位年輕的小鮮肉是誰呢？」

由於提示已經很明顯了，網友在PO文下留言表示，「是文雄啦！」、「 親台日本首相」、「岸田文雄是挺台派的！」、「新任日本國內閣總理大臣岸田文雄」。

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