　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

生前心碎影片瘋傳！67歲男住進ICU　反疫苗好友「逼出院」害死他

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭一名男子感染新冠肺炎，必須住院接受治療，卻受一名反對接種疫苗的友人慫恿而出院，沒想到2天後就因無法正常呼吸，再度緊急送醫，一周後不幸病逝。他短暫離開醫院前一段呼吸困難的影片在網路上瘋傳，令許多網友感到不捨。

根據《每日郵報》，67歲的麥卡倫（Joe McCarron）來自多尼哥郡，確診新冠肺炎後住進萊特肯尼大學醫院，14日卻被反疫苗的友人穆雷德（Antonio Mureddu）從醫院帶回家。穆雷德親自拍攝的影片中可見，他與院方為了讓麥卡倫出院的問題發生爭執，對著鏡頭宣稱，麥卡倫是被迫進入加護病房，醫護人員搶救他則是因為治療會要了他的命。

▲▼ 反疫苗的朋友逼他出院，他病情加重死亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 左為穆雷德，右為明顯呼吸困難的麥卡倫。（圖／翻攝自Facebook）

畫面中一名醫師彎下腰，警告坐在輪椅上不斷喘氣的麥卡倫，離開醫院可能使他面臨生命危險，「你有權利決定怎麼做，但我認為，他（穆雷德）說的根本不對。你現在幾乎無法呼吸，我們想讓你留下來，想幫助你。」但穆雷德忍不住插嘴，對麥卡倫激動表示，「如果你留在這裡，他們他X的會殺了你！」指責醫護人員殺人。

醫師持續向麥卡倫說明，穆雷德的說法是錯誤且危險的，危及他的生命，「你得了一種很難治的病，我沒騙你，你可能會死，留在醫院可能是你最好的機會，有氧氣和我們的幫助。」穆雷德仍不斷反駁，認為醫護人員都在說謊，「他死在家裡總比在這裡好。」

麥卡倫14日真的在穆雷德的堅持下出院，但16日就因嚴重呼吸困難，被救護車送回醫院。他結縭38年的妻子尤娜（Una）當天發表聲明，批評麥卡倫的友人行為魯莽，向醫護人員道謝，也為麥卡倫友人的行為向院方道歉，認為他們對麥卡倫的健康毫無幫助。

麥卡倫重新住院後戴上呼吸器，24日在醫院過世，葬禮26日在當地一間教堂舉行。儀式上至少有5人被要求離開，因為他們沒有依照政府規定，戴上口罩。警方發言人26日證實，一名警官已經被指派調查麥卡倫被帶離醫院的事件。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
遭挖眼女店員最新傷勢曝！　嚇到睡不著吐「4字」令人心疼
快訊／打BNT原液「仍有7人住院」　最新狀況曝光
吳宗憲生日「痛失兩愛將」　4句話逼哭她！
女神13年婚姻玩完！　老公6年前爆出軌
LIVE／新北公園、遊戲場明開放！　侯友宜最新說明
第十一輪BNT可打112萬人　「這年齡以下」一般民眾有機會！
連署書曝光！村民赴縣府怒吼：別再放挖眼男出來
快訊／7境外移入「3人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝
華航機師居檢「打包空姐偷情」　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拯救毛小孩！心愛拉布拉多犬被攻擊　抓狂男主人彎刀砍死美洲獅

生前心碎影片瘋傳！67歲男住進ICU　反疫苗好友「逼出院」害死他

金正恩其實是替身？韓媒揪出8個月「驚人變化」：眼鏡腿不再緊繃

新州更新防疫政策　未接種疫苗者自由權利恐被剝奪

避免政府停擺　美國參議院預計30日表決臨時開支法案

她妖嬈擺POSE等尪拍　「老公視角」只剩濕身比基尼妹！渾圓看光光

黑猩猩撿瓶子當「飛機杯」手淫爽翻影片曝　意外創全球首例登論文

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點！30年前景象重演　全球都難躲

恐怖媽在女兒面前吃掉2根手指　浴血要把室友開膛剖腹：被附身了

恐淪防疫破口！南韓有550萬人「死不願打疫苗」：擔心副作用

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

拯救毛小孩！心愛拉布拉多犬被攻擊　抓狂男主人彎刀砍死美洲獅

生前心碎影片瘋傳！67歲男住進ICU　反疫苗好友「逼出院」害死他

金正恩其實是替身？韓媒揪出8個月「驚人變化」：眼鏡腿不再緊繃

新州更新防疫政策　未接種疫苗者自由權利恐被剝奪

避免政府停擺　美國參議院預計30日表決臨時開支法案

她妖嬈擺POSE等尪拍　「老公視角」只剩濕身比基尼妹！渾圓看光光

黑猩猩撿瓶子當「飛機杯」手淫爽翻影片曝　意外創全球首例登論文

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點！30年前景象重演　全球都難躲

恐怖媽在女兒面前吃掉2根手指　浴血要把室友開膛剖腹：被附身了

恐淪防疫破口！南韓有550萬人「死不願打疫苗」：擔心副作用

快訊／校園BNT今施打完畢　新北開放「2對象」10／1-15補接種

濫倒肆虐！對付環保蟑螂　彰化地檢署檢察長：加倍奉還　

美國商會也來關心！NCC暫緩OTT TV立專法管理

人夫傳「神龍特寫」狂撩小三！她嬌喊：老公記得吃…正宮秒心碎

拯救毛小孩！心愛拉布拉多犬被攻擊　抓狂男主人彎刀砍死美洲獅

促銷競爭啟動！iPhone 12持續降價、5G安卓旗艦機再折1萬6

「紙本藝FUN券」明開放超商登記！符合「3資格」申請步驟一次看

避免疫情再起　嘉義市傳統市場加強實聯制

男性家人「只穿內褲趴趴走」爆論戰！兩派吵翻：器官會露出來

基本工資有望上看26K　網不領情開嗆：只爽到「這群人」

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

博物館砸百萬收到空畫框！他取名捲款落跑

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

他下藥迷暈愛妻無數次　爽邀49男「到府性虐」

客戶看車驚見裸女DIY！開門噁爆腥味炸出

考生踩「藍芽拖鞋」作弊　一雙要價23萬

厄瓜多監獄至少116死　有6人遭斬首

彭博：中國限電入冬更嚴重　剩4條路可走

丈夫工作臨時折返撞見老婆「恩愛中」

她揭餐廳超嫩牛排「恐怖煎法」網看完嚇壞

日本第100任準首相曾與李登輝合影　27年前青澀照曝光

和別人睡維持婚姻　辣妻：老公很開心

韓媒曝：美國強迫台積電交出機密數據

更多熱門

相關新聞

郭台銘1句話戳破疫苗魔咒　網酸：問法粗暴

郭台銘1句話戳破疫苗魔咒　網酸：問法粗暴

郭台銘27日在臉書上透露，55萬劑的BNT會於今（30）日抵台；今早他再度報告，表示55萬劑BNT已送達，且到10月4日都會陸續有疫苗來台。就有網友對此感到納悶，之前都說疫苗要上了飛機才能說，為什麼郭董可以提前說？「不危險嗎？」貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

恐淪防疫破口！南韓550萬人「不願打疫苗」

恐淪防疫破口！南韓550萬人「不願打疫苗」

女大生打BNT後尿失禁！醫 : 有3症狀速就醫

女大生打BNT後尿失禁！醫 : 有3症狀速就醫

他染疫重症「手指發黑險截肢」！喘到走不了

他染疫重症「手指發黑險截肢」！喘到走不了

AZ疫苗最新數據　65歲以上保護力83.5％

AZ疫苗最新數據　65歲以上保護力83.5％

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎愛爾蘭

讀者迴響

熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

Toyz「600萬裝潢新家」豪華曝！網見真相怒了

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

美查晶片荒原因要台積電交出機密資料　最大股東回應了

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

更多

最夯影音

更多
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押
女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面