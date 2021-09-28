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白宮指「不尋求衝突」　陸外交部：希望美方把表態落實到行動上

▲▼華春瑩。（圖／CFP）

▲華春瑩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國白宮發言人普薩基27日表示，中美兩國元首在9月上旬通電話時分別提到了孟晚舟事件及康明凱、邁克爾案，但並未就此進行協商。發言人強調，美國對華政策沒有變化，美不尋求衝突，而是和中國保持競爭關係。對此，中國外交部新聞發言人華春瑩回應，「希望美方把他們的表態落實到具體行動上。」

華春瑩表示，中國黨和政府一直高度重視保護每一位中國公民的正當合法權益。「自2018年12月初，孟晚舟被無理拘押以來，習近平主席親自關心，中國政府在各個層級、各種場合全力開展工作，向孟女士提供領事保護和協助，向美加提出嚴正交涉，要求撤銷對孟的錯誤指控，盡快讓她平安回國。」

她透露，在不久前舉行的中美天津會談當中，中方向美方提出了兩份清單，一份是美方必須停止的錯誤言行清單，另一份是中方關注的重點個案清單。兩份清單都明確要求美方取消對孟的錯誤指控，盡快讓她平安回國。中美兩國元首通電話時，就中美關係和雙方關心的有關問題進行了非常坦誠、深入、廣泛、戰略性的溝通和交流。習主席就孟晚舟事件做工作，明確闡明中方立場，要求美方盡快妥善解決。

華春瑩表示，孟晚舟事件得以妥善解決，具有積極意義。有媒體評論說，孟晚舟事件的解決拔出了深深插在中美關係當中的一根刺，但是由於一段時間以來美方執行錯誤的對華政策，中美雙邊關係當中還有很多大大小小其他的刺，「我們希望美方能夠高度重視，並且採取切實行動，讓這兩個清單能夠清零。」

華春瑩說，中美合作，兩國和世界都會受益，中美對抗，兩國和世界都會遭殃。希望美方同中方相向而行，按照兩國元首通話的精神，加強對話合作，妥善管控分歧，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。

她說，美方近期表示不希望對抗，不搞冷戰，希望兩國關係重回正軌，「希望美方把他們的表態落實到具體行動上，使美國的對華政策回到理性和務實的軌道上來。」

華春瑩強調，如果美方履行承諾，中方願意同美方相向而行，共同回答好「中美關係向何處去」這一世紀之問，就「如何搞好中美關係」這一必答題，交出一份讓兩國人民都滿意和受益的答卷。

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