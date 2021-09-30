暖心老闆上午才捐2輛警用大型重機　晚上自家化學工廠竟起大火

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄工業區30日3時許發生一化學工廠火警，消防局獲報後派遣鄰近分隊前往支援，由於廠區面積較大，前後花了兩個半小時左右時間才將火勢撲滅，確定無人員傷亡，初步財損廠方清點中，起火原因警消調查中。由於該工廠負責人相當熱心公益，稍早更捐助警方巡邏用重機，晚間工廠卻意外發生火警所幸無傳出人員傷亡，當地民眾表示，做好事真的有好報。

▲▼民雄工業區北回化學工廠火警。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局表示，30日03時01分獲報於民雄鄉中正路附近發生工廠火警，立即派遣民雄、雙福、太保及水上等13分隊、3大隊並請求嘉義市消防局支援，總計37車80人前往處理，抵達現場後回報為一3樓鐵皮工廠全面燃燒，燃燒面積約為2千多平方公尺，火勢於05時14分控制。

據了解，起火廠房為民雄工業區「北回化學股份有限公司」倉庫，董事長陳芳斌平時熱心公益且積極支持警政，更任嘉義縣警察局交通義勇警察大隊大隊長，29日上午才捐贈兩部日本原裝進口的山葉YAMAHA TRACER 900 GT警用大型重機，提供嘉義縣交通警察隊編派勤務使用，不到24小時自己工廠卻遇上意外火警，所幸火勢很快就被撲滅，也無人員傷亡。

▲嘉縣北回化學公司捐贈縣警局大型重機 。（圖／嘉義縣警局提供）